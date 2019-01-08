Проверено на себе: поплавать в Балтийском море и узнать, где живут гномы и муми-тролли

Хотя ООН назвало Финляндию самым счастливым местом в мире, эта страна считается одной из самых дорогих в Европе. Но если умело спланировать бюджет, то можно весело провести новогодние праздники в столице Хельсинки без особых трат. И с пользой для здоровья. А если повезет, то сможешь понять, смысл «сису» - национальной черты характера финнов, стойкости духа и упорства в достижении своей цели.

Витрины магазинов можно рассматривать часамиФото: Константин КЯКИНЕН

Если вы до этого не были в Хельсинки, то первым делом сходите на главную Рождественскую улицу города – Александеркату, названную в честь российского императора Александра I. Все финны ждут открытие улицы, которое происходит за месяц до Рождества – 25 ноября. Главная интрига – украшение витрины огромного торгового центра Stoсkmann. Она никогда не повторяется, а в ее создании принимают участие лучшие дизайнеры страны.

Самое празднование Нового года в этом году происходило на Сенатской площади. И, откровенно говоря, разочаровало. Площадь была практически не украшена, а праздник закончился в час ночи.

Главное развлечение в сердце Хельсинки

Почувствовать себя настоящим финном можно в самом центре Хельсинки. Прямо напротив Президентского дворца размещен спортивный комплекс «Allas Sea Pool». Он состоит из сауны, трех бассейнов из морской воды прямо в Финском заливе и небольшого кафе и магазинчика. Стоимость входного билета – 14 евро. При входе в комплекс тебе надевают браслет, который действует в течение всего дня. Аренда полотенца – 8,5 евро, халата – 10 евро.

Спасатели следят, чтобы никому не стало плохо в ледяной водеФото: Константин КЯКИНЕН

31 декабря мы с женой тоже решили сходить в сауну и поплавать в Финском заливе. Погода была хорошая, около -2 градусов. К слову сказать, через пару дней на Финляндию обрушились метель и снегопады. Но нам повезло. Полотенца взяли из номера гостиницы, халат брать не стали. Интересно, что сауны в комплексе –три. Мужская, женская и общая. Но спасатель, который дежурит на берегу нам сказал, что самая жаркая – общая. Куда мы и отправились.

Бассейнов – тоже три. Один с подогревом до +26, второй – детский и третий – с ледяной водой. После плавания в Балтийском море кажется, что ты уже понимаешь, что такое сису. «Финн сказал – финн сделал». И не важно, какая погода за окном.

А после купания можно спокойно отдохнуть и расслабиться в уютной кафешке. Чай и кофе стоят по 2,5 евро, столько же обойдется булочка или пончик.

Настоящее финское счастье

Финны очень бережно относятся к природе. В Хельсинки много парков и скверов, где можно спокойно встретить зайцев, лисиц и других зверей. Люди даже зимой любят посидеть на берегу озера, почитать книжку, отдохнуть от работы. Одним из излюбленных мест жителей Хельсинки является Зимний сад. Вход в оранжерею бесплатный.

К счастью, 1 января он работал. Мы приехали в Зимний сад в полдень и были удивлены количеству посетителей. Финны сидели на лавочках, тихо разговаривали и потягивали кофе из термосов. «Вот оно, настоящее финское счастье!», - сказала мне супруга. В Зимнем саду более двух сотен деревьев и растений, в которых живут рождественские гномы. Они прекрасно вписываются в интерьер сада, добавляя особый колорит этого места.

Место, где живут гномыФото: Константин КЯКИНЕН

Этого Зимнего сада практически нет в путеводителях. Очень не хотят финны выдавать это место туристам и нарушать его тишину и спокойствие.

Муми-тролли приглашают в гости

Очаровательные, похожие на белых бегемотиков Муми-тролли – самые известные и любимые финские персонажи. Финны их просто обожают. Место, куда непременно стоит сходить, даже если вы путешествуете без детей, – Муми-кафе. Лаконичный финский дизайн, уютные уголки, игровые зоны для детей и, конечно же, кофе или какао в фирменных кружках с Муми-троллями. Кстати, сами эти кружки давно стали предметом коллекционирования. Каждый год выпускаются кружки с новым дизайном, которые тут же разлетаются как горячие пирожки. Несмотря на то, что стоят они немало – до 40 евро.

Также необходимо попробовать блюда из оленины и рыбы в самом старом кафе Хельсинки «Каппелли». Так, комплексный обед «Ян Сибелиус», куда входят тар-тар из оленины с грибами, жареный сиг со сливочным пюре и морошковая панакотта обойдется в 61 евро. Классический финский сливочный суп из лосося стоит 20 евро. Дорого, конечно, но иногда можно себе позволить. И это сису. Получать удовольствие в простых вещах.

Морошковая панакотта - фирменное блюдо кафе "Каппелли"Фото: Константин КЯКИНЕН

Кроме того, в Хельсинки нужно обязательно сходить на хоккей. Хоть один раз увидеть, как неистово финны поддерживают свою национальную сборную. В этом году молодежная сборная Суоми выиграла молодежный чемпионат мира, обыграв в финале США. И без сису тут тоже не обошлось, считают сами финны.

Как добраться?

В Финляндию мы добирались в два этапа: сначала поездом до Санкт-Петербурга, а оттуда на скоростном экспрессе «Аллегро» до Хельсинки. Очень удобно. Три с половиной часа – и ты уже в столице Финляндии. Цены на билеты тоже довольно приемлемые – по 4 500 рублей на брата. Обратно в Питер мы добирались на автобусе. Стоит дешевле – всего по 1740 рублей. Но неудобно. Во-первых, ехать гораздо дольше – около 8 часов. Во-вторых, приходится дважды выходить из автобуса на таможне. Причем, на российской – со всеми вещами.

Как передвигаться по городу?

По Хельсинки можно передвигаться пешком. Если же вы будете жить далеко от центра, правильно рассчитайте стоимость всех поездок. Билет на сутки на весь транспорт стоит 9 евро, билет на одну поездку - 2,9. В этом случае лучше покупать «Хельсинки Кард». Стоит она 49 евро на день или 61 евро на двое суток. Но она дает право бесплатного проезда на всех видах транспорта, бесплатного посещения музеев, зоопарка. Кроме того, по ней можно получить хорошие скидки в ресторанах, кафе и магазинах. И, к тому же это очень удобно. Купить билеты на трамвай в новогоднюю ночь очень сложно.

На колесе обозрения тоже была сауна. Но стоила она 240 евро.Фото: Константин КЯКИНЕН

Где жить?

На жилье мы экономить не стали. За шесть дней в отеле известной сети «Скандик» мы заплатили 43 тысячи рублей за двоих. При этом, бронировали номер за полгода. Можно, наверное, дешевле, но на проживании решили не экономить.