"Живи, Егор, и радуй отца!" Неравнодушные пермяки за несколько дней собрали больше миллиона рублей для спасения 16-летнего парня

"Егор, чувствуй каждую секунду этой жизни!", "Живи и радуй отца!", "Будь быстрым как ветер, будь смелым, не унывай и не теряй веру в чудеса и любовь!"

Неравнодушные люди всего за несколько дней собрали огромную сумму для спасения смертельно-больного мальчика из Перми, которого воспитывает отец-одиночка.

16-летний Егор Ильин уже десять лет борется со страшным недугом. У парня миодистрофия Дюшенна. Это болезнь, при которой постепенно отказывают все мышцы - Егор не может ходить, слабеют руки, а следующими на очереди могут быть легкие.

- Егор родился здоровым, невропатолог заметил отклонения, когда сын уже ходил в детский сад, - рассказывает отец Егора Евгений. - Мы сдали кучу анализов. Врач сказал: «У вашего сына генетическое заболевание - миопатия Дюшенна, средняя продолжительность жизни 14 лет». Это было как мешком из-за угла. Шок. У боксеров есть такое состояние преднокаутное — грогги. Это когда в «бороду» уже попали, а до пола еще не долетел. Егор в школу ходил до 10 лет, а в десять упал и не встал. В коляску инвалидную пересел.

Папа Женя растит сына один. Но Евгений и Егор - настоящие мужчины, которые встречают любую неприятность с высоко поднятой головой. Да, мальчишка не ходит, но передвигается по городу быстрее любого пешехода.

- У Егора есть инвалидная коляска с электроприводом, который папа Евгений взял для сына в прокате, - говорит координатор благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрий Жебелев. - И теперь, чтобы успевать за ребенком, Евгению пришлось купить велосипед. Мальчик вместе со своим отцом устраивают настоящие гонки по Черняевскому лесу - Егор в инвалидной коляске, отец - на велике.

Егор и Евгений любят путешествовать не только по Перми, ездили и в Москву, и в Ижевск - на поезде. Просто потому, что на одном месте сидеть им скучно. Просто потому, что оба ходят обогнать гадкую болезнь, которая не дает совсем юному и любознательному мальчишке дышать полной грудью.

Но, к сожалению, обогнать коварный недуг на одной электроколяске резвому Егору невозможно. Болезнь прогрессирует и стремится обездвижить сначала легкие мальчика, а потом сердце.

- Сколько времени понадобится болезни, чтобы взять эти жизненно важные рубежи, сейчас неизвестно никому, - говорят в "Дедморозим". - Но у Егора есть шанс стать быстрее, чем его главный соперник.

Что конкретно нужно Егору?

Парню нужно приобрести аппарат неинвазивной вентиляции легких, он будет дышать за Егора по ночам, тем самым разрабатывая его грудную клетку и держа в тонусе мышцы, которые отвечают за дыхание днем. Эти же тренировки жизненно необходимы его сердцу.

Кроме этого, медики рекомендуют приобрести для мальчика устройство для купания и «умную» функциональную кровать, на которой Егор сможет сам регулировать положение.

Общая стоимость всего оборудования - 1 220 000 рублей.

Когда об истории Егора написали СМИ, откликнулись сотни людей и буквально за несколько дней собрали нужную сумму, чтобы купить для парня все необходимое.

- Живи, парень, и показывай всем пример, - пишут в комментариях к переводу денег неравнодушные люди. - Здоровья тебе и твоему отцу.