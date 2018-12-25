2018-12-25T10:41:29+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Как купить снегоход накануне нового года? – С помощью «Фора-банка»

Банк предоставляет потребительский кредит на технику для активного отдыха
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В новый год - на снегоходе.В новый год - на снегоходе.
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Просидеть все новогодние каникулы на диване перед телевизором – не лучшая идея. Ведь можно поехать кататься на лыжах – и обычных, и горных, - на коньках или просто погулять по заснеженному лесу. А еще можно устроить себе очень активные каникулы.

С 24 декабря в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) начинает действовать потребительский кредит «Фора-Экстрим», с помощью которого вы можете приобрести новые снегоходы, квадроциклы, мотовездеходы и прочую специализированную мототехнику для активного отдыха у официального дилера ООО «Экстрим».

В рамках продукта «Фора-Экстрим» банк может предоставить кредит в размере до 50 процентов от стоимости техники, но не более 750 тысяч рублей, сроком до трех лет под залог данной техники. Процентная ставка по кредиту составляет от 17,9 процентов годовых, а срок рассмотрения – всего один рабочий день, обязательное оформление страхового полиса, в аккредитованных Банком страховых компаниях по рискам «Ущерб» и «Угон/Хищение».

С полными условиями кредитования по программе «Фора-Экстрим» Вы можете ознакомиться в отделениях банка по адресам:

ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г. ПЕРМЬ

Комсомольский проспект, д.1, тел: 8 (342) 2-350-450

Дополнительный офис "НА СИБИРСКОЙ" г. Пермь

ул.Сибирская, д. 16, тел: 8 (342) 200-92-50

Дополнительный офис "Юрша" г.Пермь

ул.Юрша, д.80, тел: 8 (342) 2-350-450

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.

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