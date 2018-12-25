«Демонстрируют детали прицепов». Завод выпустил календарь с откровенными фотографиями моделей
Краснокамский ремонтно-механический завод в очередной раз выпустил корпоративный календарь с маркировкой 18 +.
Фото с сайта завода. Фотограф: Кирилл Корепанов
Это уже третий подобный календарь, который выпускает завод. В прошлом году моделей фотографировали в производственных помещениях завода, а в этом году темой выпуска стал Чемпионат мира по футболу.
Фото с сайта завода. Фотограф: Кирилл Корепанов
В предновогоднем календаре девушки демонстрируют детали прицепов.
Фото с сайта завода. Фотограф: Кирилл Корепанов
- В нежных женских руках они выглядят особенно крепкими и надежными, - сообщает пресс-служба завода. - Создателям календаря удалось гармонично соединить в кадре хрупкость и красоту с холодным металлом.
Фото с сайта завода. Фотограф: Кирилл Корепанов