Пострадавшей в «Хромой лошади» Ирине Банниковой неизвестный бизнесмен подарил новую коляску

- В детстве Иринка всегда спрашивала: «Мама, ты зачем меня на Новый год родила? У меня теперь всегда вместо двух подарков будет один!» - рассказывает мама пострадавшей в «Хромой лошади» Тамара Оборина. – 31 декабря ей исполнится уже 39 лет. И один человек сделал для нее, наверное, самый нужный сейчас подарок – новую инвалидную коляску.

Ирина Банникова, напомним, работала в сгоревшем клубе барменом. В ночь трагедии она надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. Ира уже девять лет прикована к постели, не говорит, не может держать ложку. Ухаживает за ней мама и подросший сын – Кириллу 10 лет.

Средства реабилитации, которые в соцзащите дают бесплатно, Ирине не подходят.

- Инвалидную коляску мы у них даже не брали, - говорит Тамара Геннадьевна. – Она без подголовника, нет подставки для ног. Дочь в ней просто не удержится. Пять лет назад, тоже под Новый год, мне позвонили какие-то люди, сказали, что они волонтеры, и привезли в подарок Ирине очень удобное и современное инвалидное кресло. От счастья я глазам своим не верила. Мы возили на нем дочь по дому, ходили гулять, брали с собой на дачу.

Со временем кресло развалилось, в ремонт его уже не брали, и сажать туда Ирину было просто опасно. Его давно пора выкинуть, но денег, чтобы купить новое, в семье нет. Ирина, ее мама и Кирилл живут на две пенсии, это около 30 тысяч рублей в месяц.

Мы написали об этом статью и попросили читателей помочь Ирине Банниковой - прислать деньги на новое кресло. Невероятно, но нужную сумму собрали буквально за сутки.

- Мой телефон просто разрывался от сообщений: 50 рублей, 80 рублей, 10 тысяч, 15 - сотни людей жертвовали деньги, кто сколько может, - говорит Тамара Оборина. - И это самое дорогое - понимать, что ты не один, что рядом есть совершенно незнакомые люди, которые болеют за тебя и поддерживают в трудную минуту.

После статьи в «КП» засуетились и чиновники, которые должны сопровождать семью с инвалидом. Ире сразу назначили массаж на дому и консультации узких специалистов. Тут же нашлась свободная путевка в реабилитационный центр. Ирина поедет туда с мамой уже в феврале.

- А на днях в нашей семье случилось еще одно новогоднее чудо, - чуть не плачет Тамара Геннадьевна. – Позвонил один мужчина, который раньше уже помогал моей дочери. Он живет в другом городе, но следит за судьбой Иры и очень ей сочувствует. Посоветовавшись с женой, он решил снова нам помочь и купил инвалидную коляску.

Если транспортная компания будет работать так же быстро как волшебные сани Деда Мороза, подарок для Иры будет доставлен прямо в День ее рождения.

- Я не знаю, какими словами выразить благодарность всем неравнодушным людям, которые нам помогают, - говорит мама пострадавшей. - На деньги, которые для нас собрали, мы решили купить для Иры специальное кресло-кровать для инвалидов и уличную коляску.