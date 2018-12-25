«В последний момент успел схватить за руку». Сотрудник полиции спас пермяка от самоубийства

В Перми сотрудник полиции спас от самоубийства молодого человека. Накануне в полк ППС поступила информация о том, что в одной из квартир Свердловского района поссорились молодые люди. На место выехал экипаж, в составе которого находился младший лейтенант полиции Александр Шадрин.

- Ему открыла дверь девушка и рассказала, что на балконе стоит парень ее подруги и угрожает совершить суицид из-за ссоры, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Лейтенант зашел в квартиру. Молодой человек увидел его с балкона и предупредил, чтобы к нему не подходили, иначе он спрыгнет с пятого этажа.

Парень держался руками за решетки балкона со стороны улицы. Несмотря на жуткий холод, на нем были лишь домашние штаны. Лейтенант принялся уговаривать парня не совершать суицид. Разговор длился три часа, но молодой человек отказывался возвращаться в квартиру. Из-за холода и усталости он уже не могу держаться за прутья. Раз - и его руки сорвались. Парень повис, вцепившись руками за балкон.

- Я мгновенно выбил окно застекленного балкона и наклонился к нему, - рассказывает инспектор ППСП Управления МВД России по г. Перми Александр Шардин.- В этот момент одна его рука соскользнула, и я едва успел ухватить его за вторую. Крикнул коллегам и спасателям, которые все это время ждали в коридоре, что нужна помощь. Вместе мы его вытащили.

Молодого человека забрали в больницу. Медики диагностировали у него сильное переохлаждение. Придя в себя, парень первым делом пожал руку полицейскому и поблагодарил за спасение.