Погода в Перми на декабрь 2018: снегопады ожидаются только в конце недели

Предновогодняя неделя с 24 по 30 декабря не принесет пермякам теплой зимы. В первой половине недели погоду в Прикамье будет определять мощный антициклон. В связи с этим погода ожидается без осадков и с юго-восточным ветром. Температура воздуха будет повышаться постепенно.

- В среднем ожидаемая температура воздуха за неделю на западе края на 1 градус выше нормы, на востоке - на 1 градус ниже нормы, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Ожидаемое количество осадков по югу края около нормы, по северу все еще меньше нормы.

Во вторник, 25 декабря, а также в среду, 26 декабря, осадки пройдут только на западе края. Температура в Перми повысится до -10…-15 градусов.

- 27 декабря на Среднее Поволжье выйдет южный циклон, и зона осадков дойдет до юга Пермского края, - добавили синоптики. - Тут ожидается умеренный снег, температура повысится до -9 градусов. В Перми также вероятен слабый снег. 28 декабря снег пойдет уже по всему краю, а температура воздуха повысится до -8…-13 градусов.

29-30 декабря ожидается выход очередного циклона, который будет сопровождаться сильными снегопадами. Высота снежного покрова к концу недели в Перми может увеличиться на 5-6 см, но в любом случае это ниже нормы для конца декабря.