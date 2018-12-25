Стремиться к совершенству

- Я испытываю большую гордость, работая в такой крупной и стремительно развивающейся компании, - говорит начальник отдела подбора и развития персонала Наталья Попова, которая была признана одним из лучших специалистов группы предприятий «ПЦБК» и отмечена особой благодарностью руководства. - За годы моей работы я была свидетелем, как менялась и развивалась наша компания. Модернизация производства, разработка новых технологий, открытие цехов и появление новой продукции. Мне очень радостно, что здесь есть все возможности для реализации самых смелых проектов. Только в этом году их было немало, мы уже смогли оценить их положительный эффект и планируем двигать вперед и реализовать все задуманные планы.

Любой успех компании - это заслуга всего коллектива

2018 год в группе предприятий «ПЦБК» был объявлен Годом профессионализма, цель которого - создание такой среды, которая способствует развитию профессионализма ее сотрудников.

- Профессионализм сотрудников - основа развития компании, - говорит генеральный директор группы предприятий «ПЦБК» Александр Сухановский. - Кто, как не профессионалы, повышает производительность труда. И это было основой запуска соответствующей программы на уровне России. Совместно с Федеральным центром компетенции наша компания провела масштабное переобучение сотрудников. Подготовлены производственные тренеры, разработаны дополнительные методы и способы оценки специалистов, которые мы уже начали внедрять.

Лучших сотрудников предприятия отметили благодарностями от руководства компании

По словам Александра Николаевича, в конце прошлого года предприятие было включено в пилотную часть проекта по повышению производительности труда.

- Пермский край стал одним из шести регионов, где был реализован пилотный проект, - говорит Александр Сухановский. - И наше предприятие было включено в первую волну. Начальный этап признан успешным, и на сегодня наша компания является лидером в национальном масштабе в программе повышения производительности труда. Представители Росатома - компании, которая является стержневой структурой в этом проекте, - приезжали к нам, чтобы познакомиться с нашим опытом работы. И для нас это наивысшая оценка.

Генеральный директор группы предприятий ПЦБК Александр Сухановский

- Каким будет следующий год?

- Итогом этого года станет прорыв в следующем году. Мы завершаем основную фазу модернизации картоноделательной машины, что позволит более чем на 30 процентов увеличить выпуск продукции. Это успех предприятия и заслуга всего нашего коллектива.

В центре внимания - люди

Каждый год компания подводит производственные итоги в метрах, тоннах, рублях и процентах. В центре Года профессионализма - люди!

Только в этом году обучение на предприятии прошли свыше 40 процентов сотрудников. И теперь им предстоит стать наставниками и передавать свой опыт коллегам.

- На предприятии активно совершенствуется система внутреннего обучения технологического и ремонтного персонала, были реализованы новые проекты, направленные на развитие управленческих и коммуникативных знаний, - рассказали в ПЦБК.

Один из проектов, направленный на формирование самообучающейся организации, - «Среда развития». Его цели - вовлечение всех сотрудников в процесс непрерывного обучения, развитие навыков, необходимых для эффективной работы.

Только в этом году было проведено 20 открытых обучающих мероприятий, которые посетили 450 сотрудников. Работники предприятия выступили авторами 25 статей в корпоративных СМИ.

Еще один проект - «Система оценки по компетенциям производственного персонала» - стартовал на производстве гофротары.

- Мы разработали новую методику оценки для каждой профессии. С одной стороны, матрица задает профессиональные требования, с другой - отражает, насколько каждый сотрудник соответствует тем или иным требованиям, - рассказывают авторы проекта. - Матрица представляет собой круг. И чем больше секторов заполнены, тем выше уровень компетенции сотрудника. Если круг закрашен полностью, значит, рабочий - мастер своего дела.

Подход к делу очень серьезный. Было разработано корпоративное тестирование, результаты которого переводятся в оценку уровня компетенции.

- Целый год сотрудник учится, проходит тестирование, и на матрице компетенций можно посмотреть, где ему нужно «подтянуться», а где он мастер, - объясняют в компании. - Это позволяет создать индивидуальные планы обучения и переобучения персонала, создать фундамент для корпоративного университета и системы наставничества. Мы надеемся, что через год сможем увидеть положительные изменения в каждой матрице. И в дальнейшем сможем использовать этот опыт как корпоративный стандарт во всех подразделениях ПЦБК.

«Виртуальный университет», «Мост поколений» - это тоже проекты, реализация которых возможна в любое время и в любом месте. Видеоуроки, учебные пособия, статьи о рабочих династиях ПЦБК.

Предприятие с 60-летней историей - это, прежде всего, человеческие судьбы, целые рабочие династии в нескольких поколениях, связавшие свою жизнь с ПЦБК.

- 60 лет - очень значимая дата, - говорит Наталья Попова. - Для каждого из нас это возможность оценить то, что сделано, и двигаться дальше.

ПЦБК - в тренде мировой экономики

- Наша компания в тренде мировой экономики, - уверена директор по персоналу ГП «ПЦБК» Ирина Осиновских. - Как любая передовая компания мы понимаем, что главное конкурентное преимущество - это люди. И мы с вами доказываем своим трудом, своим отношением к работе, что наши сотрудники способны стать основной движущей силой компании.

Второй тренд - сегодня важно не только обучать сотрудников, это уже вчерашний день. Сегодня важно создать такую среду, такие условия работы, чтобы люди имели желание развиваться. И третий тренд - профессионалы учатся в работе и умеют извлекать полезный опыт из того, что делают. Нельзя достичь совершенства, к нему нужно стремиться. Подводя итоги Года профессионализма, я хочу сказать, что мы с вами - профессионалы, и нам есть куда расти дальше. Хочу пожелать, чтобы мы вместе продолжали это развитие и развивались вместе со своей компанией.

СПРАВКА «КП»

Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» был утвержден в России со сроками реализации с 1 октября 2018 года до 31 декабря 2024 года с объемом финансирования более 57 млрд рублей. Его задача - обеспечить рост производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей к 2025 году на 30%.

В программу будут вовлечены предприятия из всех 85 регионов страны. Реализация федерального проекта позволяет его участникам получать льготы по приобретению оборудования, усовершенствованию рабочих мест и софинансированию мероприятий по обучению персонала. Обучению уделяется особое внимание, так как оно призвано изменять культуру производства на предприятиях, прививать новые навыки производительной работы. Определены приоритетные страны для взаимодействия по вопросам производительности - Япония, Германия, Франция и другие.