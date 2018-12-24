«Умерла в приемном отделении больницы». В Чусовом четыре человека отравились угарным газом

22 декабря в чусовском микрорайоне Поселок металлургов четыре человека отравились угарным газом. Все они – жильцы двухэтажного дома по улице Высотная, где установлены газовые колонки. Дома на улице старые, и дымоходы оказались забиты.

Всех пострадавших на скорой увезли в городскую больницу. Одна из них – 86-летняя женщина – скончалась в приемном отделении.

- Возможно, причиной смерти было не отравление, а заболевание, - рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю. – Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину. Проводится проверка всех обстоятельств трагедии.

Остальные пострадавшие - дочь умершей женщины и двое соседей с первого этажа - пока находятся в больнице. Их состояние стабильно удовлетворительное.

В управляющей компании, которая занимается обслуживанием этого дома, от комментариев по поводу случившегося отказались.