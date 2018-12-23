2018-12-23T19:31:38+03:00
Происшествия

В Соликамске заканчивают поднимать тела погибших в шахте строителей

На 21 час на поверхность вытащили восемь рабочих, остался один
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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По данным оперативного штаба, на поверхность подняли тело восьмого строителя подрядной организации «УС-30». Спасателям осталось извлечь из-под земли последнего погибшего в шахте.

В МЧС России по Пермскому краю отмечают, что спасателям приходится работать в сложнейших условиях. Они откачивают грунтовые воды, проводят замеры газовой обстановки.

В спасательной операции задействованы военизированные горноспасательные подразделения из Екатеринбурга, Североуральска и Нижнего Тагила. Всего на месте происшествия работают 162 человек и 38 автомобилей аварийных служб.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил свои соболезнования близким и родственникам погибших шахтеров. Среди погибших - пятеро жителей Пермского края, трое из Башкирии и один из Краснодарского края. Список всех погибших можно посмотреть здесь.

Родственники находятся на месте трагедии, их разместили в санатории неподалеку от Соликамска. Психологи оказывают всю необходимую помощь.

Отметим, что выплаты семьям погибшим сотрудникам «УС-30» (подрядной организации, которая вела строительные работы) составит 6 млн рублей. Три миллиона выделит «Уралкалий», два компания «УС-30», еще один миллион семьи получат из краевого бюджета.

- После подъема тел погибших будет проводится опознание, - сообщил начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев. - Для родных это будет нелегким испытанием, ведь на месте аварии была огромная температура.

Также Андрей Бабинцев напомнил, что на базе ЕДДС города Соликамска открыт телефон горячей линии: 8-342-5370-697.

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