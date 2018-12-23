2018-12-23T11:10:53+03:00
Происшествия

«Моя дочь нарисовала рисунок в память о погибших». В Прикамье к проходным шахты, где возник пожар, приносят цветы

Горняки приехали из Березников почтить память погибших товарищей
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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23 декабря к проходным шахты, где погибли девять строителей, приносят цветы.

- Я никого не знал из погибших, - говорит березниковский шахтер Андрей. - Но это наши товарищи-горняки. Я сам работаю в шахте на "Уралкалий", только в Березниках, а не в Соликамске. Я знаю, насколько опасен труд шахтера. Поэтому я решил прийти и положить гвоздики в проходные третьего соликамского рудоуправления, где случилась трагедия. Один из шахтеров кроме цветов принес детский рисунок.

Андрей знает, как опасен труд шахтера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Андрей знает, как опасен труд шахтераФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Моя 10-летняя дочка Даша попросила его принести сюда, - рассказал он. - Она нарисовала шахтера в каске в память о погибших горняках.

Проходные шахты, где погибли рабочие Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проходные шахты, где погибли рабочиеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строительная фирма УС-30 выплатит семьям погибших в Соликамске по два миллиона рублей. Как сообщили представители МЧС, пожар в шахте сейчас удалось потушить, но в стволе сохраняется сильное задымление. Тело девятого рабочего пока не найдено.

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