«Это наше общее горе». Строительная фирма УС-30 выплатит семьям погибших в Соликамске по два миллиона рублей

Начальник строительной организации УС-30 Андрей Максимов попросил прощения за гибель рабочих в шахте Соликамска.

- Хотим выразим соболезнования семьям работников, погибших в этой аварии, - отметил Максимов. – А также попросить прощения. Горе, свалившееся на них, это наше общее горе.

Он также напомнил, что авария произошла накануне, 22 декабря. В 11.45 рабочий, который находился в шахте №4 рудника №3, сообщил о пожаре.

- Наше предприятие находится в Башкортостане, - пояснил Максимов, - за тысячу километров отсюда. Мы выехали немедленно к месту аварии и ночью были здесь. Горноспасатели «Уралкалия» сделали все возможное, но спасти людей не удалось.

Также он отметил, что компания возьмет на себя все расходы на похороны работников. На смене находились 9 человек. Трое из них жители Башкортостана, пятеро из Пермского края и один работник из Краснодарского края. Начальник строительной компании отметил, что будет оказана материальная помощь семьям погибших в размере двух миллионов рублей. Кроме того, каждому иждивенцу будет выплачена единовременная помощь в размере среднемесячной зарплаты за последний год

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