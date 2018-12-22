В Перми ожидаются сильные снегопады и небольшое потепление, сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края. В выходные будет еще довольно холодно, в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -24 градусов.

- В Перми ночная и дневная температура будет примерно на одном уровне -16…-19 градусов, - обещают метеорологи. - Одновременно начнется мощное арктическое вторжение в Западной Сибири с формированием и усилением арктического антициклона.

Ночь на 23 декабря будет безветренной и окажется самой холодной за декабрь, в отдельных районах похолодает аж до -27 градусов.

Днем также будет морозно, в Перми максимум - до -19, по краю - до -25. При этом ветер усилится.

- В начале следующей недели Пермский край окажется под влиянием западной периферии усиливающегося над Сибирью антициклона, - сообщают метеорологи. - В понедельник днем температура повысится до -10…-15 градусов, вероятны снегопады.

Однако потепление окажется недолгим. Во второй половине недели осадки прекратятся и похолодает на несколько градусов.

- Сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возникновение ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края в связи с несоблюдением ПДД, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, погодные условия, - отмечают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.