2018-12-21T17:37:42+03:00
Общество

«Я нарисовал для нее весну!». В «Комсомолке» наградили лауреатов конкурса Открытка для мамы»

Его проводили «КП»-Пермь» и компания «Талан»
Андрей МАТЛИН
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Вот они, юные таланты!Вот они, юные таланты!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- А я нарисовала для мамы красивую корзину с цветами!

- А я – дом. Вырасту и построю для нее такой же!

- Я маме снеговика изобразила, с морковкой вместо носа…

В редакции «Комсомольской правды» юные участники конкурса «Открытка для мамы» наперебой рассказывали о своих работах.

Все эти рисунки и фотографии поделок мы опубликовали на сайте «КП», и за них можно было отдать свои голоса.

И вот под Новый год мы подвели итоги конкурса.

Всего на конкурс мы получили 50 работ, а уникальный посетителей было более 25 тысяч!

Определить победителей было непросто – все ребята старались от души. Мы бы и не решились отдать кому-то предпочтение. За это нас делало интернет-голосование.

9-летний Ростислав нарисовал для мамы розу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9-летний Ростислав нарисовал для мамы розу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый приз наши читатели отдали 9-летнему Ростиславу Богданову. На уроке технологии в школе он изготовил для мамы красочную розу.

9-летний Ярослав подарил маме 11 сердечек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9-летний Ярослав подарил маме 11 сердечек.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На втором месте по количеству отданных голосов оказался 9-летний Ярослав Мелехин. Помимо рисования он любит собирать Кубик Рубика, его личный рекорд – 16 секунд.

5-летний Артур Шляхов нарисовал для мамы весну. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5-летний Артур Шляхов нарисовал для мамы весну.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Третье почетное место занял 5-летний Артур Шляхов, один из самых юных участников конкурса. «Я люблю зиму, но для мамы я нарисовал весну с цветами и шариками», - рассказал он.

Мы с удовольствием вручили юным конкурсантам подарки от наших спонсоров.

Ребятам понравилось в "Комсомольской правде". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ребятам понравилось в "Комсомольской правде".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посмотреть работы маленьких участников конкурса можно здесь.

Соорганизатор проекта - компания «Талан».

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Партнер проекта - кондитерская "Тортолино".

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Партнер проекта - Цветочный дом Floret.

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Партнер проекта - Губерния — Пермский дом народного творчества

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Каждый ребенок до 12 лет может нарисовать для мамы открытку и отправить на конкурс (подробнее…).

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