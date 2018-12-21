«Я нарисовал для нее весну!». В «Комсомолке» наградили лауреатов конкурса Открытка для мамы»
- А я нарисовала для мамы красивую корзину с цветами!
- А я – дом. Вырасту и построю для нее такой же!
- Я маме снеговика изобразила, с морковкой вместо носа…
В редакции «Комсомольской правды» юные участники конкурса «Открытка для мамы» наперебой рассказывали о своих работах.
Все эти рисунки и фотографии поделок мы опубликовали на сайте «КП», и за них можно было отдать свои голоса.
И вот под Новый год мы подвели итоги конкурса.
Всего на конкурс мы получили 50 работ, а уникальный посетителей было более 25 тысяч!
Определить победителей было непросто – все ребята старались от души. Мы бы и не решились отдать кому-то предпочтение. За это нас делало интернет-голосование.
9-летний Ростислав нарисовал для мамы розу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Первый приз наши читатели отдали 9-летнему Ростиславу Богданову. На уроке технологии в школе он изготовил для мамы красочную розу.
9-летний Ярослав подарил маме 11 сердечек.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На втором месте по количеству отданных голосов оказался 9-летний Ярослав Мелехин. Помимо рисования он любит собирать Кубик Рубика, его личный рекорд – 16 секунд.
5-летний Артур Шляхов нарисовал для мамы весну.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Третье почетное место занял 5-летний Артур Шляхов, один из самых юных участников конкурса. «Я люблю зиму, но для мамы я нарисовал весну с цветами и шариками», - рассказал он.
Мы с удовольствием вручили юным конкурсантам подарки от наших спонсоров.
Ребятам понравилось в "Комсомольской правде".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Посмотреть работы маленьких участников конкурса можно здесь.
Соорганизатор проекта - компания «Талан».
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Партнер проекта - кондитерская "Тортолино".
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Партнер проекта - Цветочный дом Floret.
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Партнер проекта - Губерния — Пермский дом народного творчества
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