Росли в чужих семьях. Перепутанные 28 лет назад в роддоме пермячки и их родные требуют 30 миллионов компенсации

Жительницы Пермского края, Катерина и Светлана, которых 28 лет назад перепутали в роддоме, обратились в суд. Их родные также подали исковые заявления.

Напомним, 28 лет назад в Сивинском роддоме на свет появились две малышки. Для мамы одной из них, Валентины Найденко, Катя была пятым ребенком. А у Раисы Гачеговой Светлана была третьим ребенком. Семьи жили на одной улице в селе Буб. Местные жители поговаривали: «Катя совсем не похожа на своего отца, Алексея. Нагуляли…».

Шло время. Света и Катя подружились, ходили друг к другу в гости, даже сидели за одной партой. После школы Светлана поступила в медицинский колледж, а Катерина стала работать продавцом. Несколько лет назад в родительский дом вернулась старшая сестра Светы, Алевтина, и местные снова стали обсуждать: «Как похожа на Катю, дочь Найдеденко».

Светлана работает ассистентом стоматолога в хирургическом отделенииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Эти разговоры просто измотали меня, я уже и сама начала что-то подозревать, сопоставлять факты, - рассказывала нам Валентина Павловна. - Вспоминала, как рожала Катю. Мне только сказали, что девочка, показали на секунду и унесли. Я ее и разглядеть-то не успела. А потом я увидела передачу про перепутанных в пермском роддоме близняшек и решила позвонить. Приехали журналисты и уговорили всю нашу семью поехать в Москву на передачу. Там сделали тест ДНК, который развеял наши многолетние сомнения: Света - моя дочь. Но и Катя есть и будет моей дочерью!

Долгожданная встреча семьи: слева Катя, в центре - Алевтина, справа Валентина Павловна со Светой и внучкой Ариной. Фото из семейного архива.

Раиса и Валентин Гачеговы умерли несколько лет назад. Валентина Павловна сходила к ним на могилку и сказала «спасибо» за воспитание дочери.

Светлана работает ассистентом стоматолога в хирургическом отделенииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

19 декабря Светлана, Катерина, Валентина Павловна, сын Валентины Павловны Николай, Алевтина и Владимир, сын Раисы Гачеговой, подали в суд иск к Сивинской больнице, Минздраву, Минфину о взыскании компенсации морального вреда в размере 30 миллионов рублей.

- Мы требуем по 5 миллионов рублей для каждого из нас, - говорит Светлана. - Пока я не знаю, когда состоится первое заседание.

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