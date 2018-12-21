2018-12-21T13:02:05+03:00
Общество

Актеры фильма «Елки» поздравили народного героя Перми

20 декабря в городе состоялась премьера последней части альманаха
Елена КОНОВА
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Фото кинотеатра "Киномакс"Фото кинотеатра "Киномакс"
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В преддверии выхода на экраны заключительной части альманаха «Елки» «Комсомольская правда» и создатели фильма запустили акцию «Вселенная добра».

Редакция выбрала нескольких героев Перми. Это люди, которые отличились в этом году добрыми делами или подвигами. Мы запустили голосование на нашем сайте, и читатели решили, что народный герой Перми - Дмитрий Жебелев, руководитель фонда «Дедморозим». В 2018 году фонд провел множество акций, которые помогли детям.

20 декабря в Перми состоялась премьера фильма «Елки», куда приехали актеры Александр Головин и Александр Домогаров-младший, играющие в альманахе Лыжника и Сноубордиста. Они с удовольствием фотографировались и общались с прессой и зрителями.

К сожалению, на награждение Дмитрий Жебелев приехать не смог, так что подарок вручили фотографу, который обязательно передаст его нашему герою. Но Александр Головин и Александр Домогаров-младший поздравили Дмитрия и команду фонда «Дедморозим», пожелав им и дальше делать добрые дела.

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