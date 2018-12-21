«Ждали, пока педиатр высушит волосы, а потом два раза сломалась «скорая». В Прикамье начался суд по делу о смерти 1,5-годовалого мальчика в новогоднюю ночь

В Кудымкаре начался суд над медиками, которые год назад не смогли спасти 1,5-летнего малыша Максима (имя изменено - прим.ред.). Они допустили «дефекты лечения».

Напомним, трагедия случилась в прошлый Новый год. Мама Максима, 24-летняя Анна, заметила, что у сына ухудшилось самочувствие. Девушка дала ему лекарства, но уже через 20 минут температура у ребенка подскочила до 39,3 градусов. Анна испугалась и позвонила фельдшеру, но у той был отключен телефон. Она дозвонилась до «скорой», и через час приехали медики.

- Мама сказала им: «Везите ребенка сразу в Кудымкар», а медики отвечают, что нас там с ОРВИ не примут, - говорила тогда Анна Анна. – Нас отвезли в соседнее село Ошиб, там маленькая больница. Медсестра нас оформила, позвонила педиатру. А та говорит: «Я после бани, у меня волосы еще сырые». Пока ждали педиатра, у сына еще больше затруднилось дыхание. Медсестра сдала делать Максу ингаляцию. Потом врач пришла, а медсестра антибиотик нам вколола. Максиму все хуже было: изо рта пошла слюна, лекарства глотать не мог. Когда полоскали горло содой, из него пошла слизь, а затем началась рвота.

После этого медсестра поняла, что Максиму совсем плохо. Она вызвала «скорую помощь», малыша с мамой забрали, но машина сломалась по дороге. В итоге отцу Максима пришлось быстро ехать за сыном и супругой. В больнице ребенка осмотрели и сказали везти в реанимацию, но машина еще раз сломалась. На помощь снова пришел отец Максима.

- Сын скончался через полчаса после того, как его забрали в реанимацию, - говорила Анна.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что при оказании медицинской помощи ребенку медиками были допущены «дефекты лечения». В отношении 52-летней и 58-летней медиков было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- 20 декабря было первое судебное заседание, - сообщили нам в пресс-службе Кудымкарского городского суда. - Следующее состоится 25 декабря.

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