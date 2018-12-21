2018-12-21T07:01:18+03:00
Общество

Отключения воды в Перми с 21 по 23 декабря

Жители более 70 домов останутся без воды в этот-уик-энд
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Юлия Лоза
Изменить размер текста:

Целые сутки - с 9 утра 21 декабря до 9 декабря 22 декабря компания ООО «НОВОГОР-Прикамье» будет вести планово-ремонтные работы на сетях по ул. Судозаводской в Кирвоском районе Перми. Воды не будет в домах по ул. Адмирала Ушакова, 16, ул. Буксирной, 8, 11, 13, 15, ул. Камышинской, 15, ул. Сокольской, 8,9, 10 и ул. Судозаводской, 24.

Вечером в пятницу начнутся работы на ул. Подлесной в Дзержинском районе. В 17 часов отключат воду в домах по проспекту Парковый, 54/1, 54/2, а также на ул. Подлесной, 6, 43, 45, 47, 47а. Воу включат только в субботу, 22 декабря, в 12 часов.

В субботу, 22 декабря в 9 утра на целые сутки отключат водоснабжение в домах по ул. Маршала Рыбалко, 2б и ул. Торговой, 3, 5, 8, 8а, 10 и 11.

22 декабря с 9 утра до 19 часов отключат воду в Дзержинском районе домах по ул. Желябова, 8а, 10а, 11, 16, 16 стр 3, ул. Куфонина, 10а, проспекту Парковый, 1, 1а, 2б, 2б/1, 2в, 3б, 12, 14, 16, 18, 20/1, 28а, а также ул. 1-я Рыночная, 1, 2.

Также в это время не будет воды в домах Свердловского района - по ул. Коломенской, 3, 5, 5а, 7, ул. Краснополянской, 7, 9, ул. Лиственной, 2, ул. Нейвинской, 10, 10а, 12 и 14, ул. Полазненской, 26 и ул. Серпуховской, 4а, 5 и 7.

Сутки с 10 утра 22 декабря до 10 утра 23 декабря будут вестись работы на ул. Ласьвинской в Кировском районе Перми. Жителям домов по ул. Богдана Хмельницкого, 21 и 23, а также Ласьвинской, 56, 56а, 58, 60, 60а, 62, 62А, 64, 64а, 66, 68а следует запастись водой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми водитель на «Фольксваген Поло» сбил 72-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе
В Пермь приедет чемпион мира по боксу Григорий Дрозд
Валерия Васнецова из Чайковского первой из россиянок выйдет на старт спринт этапа Кубка мира в Чехии
«Спортивной звездой Прикамья-2018» стал чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов
Самолет ЯК-40 повезут по улицам Перми
В Березниках арестован сотрудник «Стройтрансгаза»
В Прикамье фура опрокинулась и «потащила» за собой легковушку
Оставил сына в зале ожидания и пошел на разборки: пермяк угрожал охраннику вокзала пистолетом
Миллион потратят на то, чтобы выявить причины появления зловонного запаха в центре Перми
«Ударила кулаком в лицо». Жительница Прикамья заплатит штраф за нападение на полицейского
В Прикамье появится ветропарк
В Пермском крае пьяный бомж залез в квартиру, чтобы поспать