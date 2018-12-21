2018-12-20T19:41:30+03:00
Общество

Самым милым полицейским псом признали Хассо из Кунгура

Эта бесстрашная собака помогла задержать многих преступников, а испугалась только коровы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Буквально на секунду Хассо прилег на пол кабинета в редакции.Буквально на секунду Хассо прилег на пол кабинета в редакции.
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За него болел весь Кунгур. И поэтому в конкурсе на самого милого и симпатичного полицейского пса, который проводила «Комсомольская правда» вместе с общественным советом при ГУ МВД России по Пермскому краю, победил именно он - Хассо. За эту очаровательную немецкую овчарку из кунгурской полиции проголосовали 1433 человека.

Второе место в конкурсе занял его брат Хайнц, который служит в Частинском районе – у него 825 голосов. А третье место – у спаниеля Масяни из Осы, за которую проголосовал 601 человек. Напомним, конкурс "Полицейский пес" проходил на сайте "КП" со 2 ноября по 20 декабря.

Все три победителя получили призы от «Комсомольской правды» и наших партнеров. А Хассо вместе с его кинологом Александром Брызгаловым приехали в редакцию в гости.

Напарники: Александр Брызгалов и Хассо

Напарники: Александр Брызгалов и Хассо

Хассо исполнилось 8 лет. Если переводить на человеческий возраст – ему под 60. Но на пожилого вальяжного пса Хассо совсем не похож. Юркий, подвижный, он не минуты не сидит на месте: то прыгает, гоняясь за свой игрушкой – резиновым мячиком, то обнюхивает незнакомое помещение, то ластится к Александру.

- По темпераменту он холерик, - улыбается Александр, трепля лохматый загривок. - Но трогать его нельзя, он только мне позволяет все, что угодно. А чужих и укусить может. Он очень серьезный пес.

Эту черту Хассо уже испытали на себе преступники, задержанные благодаря служебной собаке.

- Ночью на улице грабитель вырвал у женщины сумочку и убежал, - рассказал Александр Брызгалов. - Мы с Хассо пошли по следу преступника. Хорошо, что ночь, людей было мало. Этот человек запутывал след, кружил по городу, но Хассо не потерял его и привел нас с оперативником к двухэтажному дому. Он поднялся по лестнице и сел возле дверей квартиры. Было 4 утра. Конечно, будить людей в такое время очень неудобно. Но мы поверили Хассо, постучали в дверь. Нам открыли, и Хас сразу побежал в комнату, где под кроватью стояли ботинки грабителя, и улегся на них.

Увидев приз, Хассо так обрадовался, что чуть не вырвал подарок из рук журналиста Фото: Елена КОНОВА

Увидев приз, Хассо так обрадовался, что чуть не вырвал подарок из рук журналистаФото: Елена КОНОВА

Этим летом в Кунгуре обрушилось здание бывшего завода. Под завалами оказался человек. Надо было найти, где он находится, причем очень осторожно, чтобы не обрушить бетонные конструкции. И к месту обрушения отправили Хассо.

- Я очень боялся за него, - рассказывает Александр. – А он бесстрашно лазал по этим руинам и все-таки нашел, где находился тот человек.

Но однажды бесстрашный пес все-таки испугался. Напарники сидели в засаде в лесу, поджидая преступника, который украл у соседа ружье, несколько раз выстрелил из него, а потом убежал из деревни.

- Слышу шорох какой-то в кустах, - вспоминает кинолог. – Думал, преступник. А тут на поляну выходит корова. Хассо просто застыл на месте от ужаса. Смотрит на корову, на меня, опять на корову. Испугался неизвестного зверя. Ну, корова постояла и ушла. А преступника Хассо все равно вычислил, хотя тот попытался спрятаться от него в реке, надеясь, что собака не сможет унюхать его в воде.

Хассо - самый симпатичный полицейский пес.

Хассо - самый симпатичный полицейский пес.

Больше всего на свете Хассо любит играть. Его и дрессировали только в виде игры. Ради своей любимой игрушки он даже отказался от предложенного кусочка сахара – рот был занят мячиком. При этом он совсем по-человечески помотал головой, мол, нет, не хочу вашего сахара.

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