Узнавать окружающий мир станет интереснее

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» - детям» и за счет средств регионального бюджета в подшефной предприятию школе №132 отремонтирован и оснащен цифровым оборудованием экологический класс.

Помещение находилось в аварийном состоянии и было закрыто по предписанию надзорных органов. Однако благодаря спонсорской помощи компании «УРАЛХИМ» в кабинете был сделан ремонт: приведены в порядок пол и стены класса, установлен подвесной потолок, заменены светильники. Закуплена новая мебель.

- Поддержка подшефных учебных заведений - одно из важных направлений социальной работы для компании «УРАЛХИМ», - рассказал Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми. - Мы развиваем сотрудничество в области профессиональной подготовки учеников и педагогов, решаем вопросы, касающиеся материально-технического оснащения. Будем продолжать эту работу и в дальнейшем.

Средства краевого бюджета привлечены в рамках выполнения задачи по цифровизации образовательного процесса, поставленной Президентом РФ. Особенность обновленного класса экологии – это высокотехнологичная начинка. Занятия здесь проходят с использованием интерактивного стола, в котором столешница – это сенсорный экран с диагональю 55 дюймов. Его можно передвигать и трансформировать в доску. Также есть интерактивная компьютерная панель с диагональю 70 дюймов. Для учеников – индивидуальные планшеты и док-станции к ним: когда они соединяются, то становятся ноутбуками. Все это объединено программным обеспечением, включающим уроки по окружающему миру для 1-4 классов.

- Благодаря активной позиции руководства школы №132 развивается материально-техническая база учебного учреждения, - отметила Наталья Лестова, консультант министерства образования и науки Пермского края. - На реализацию этого проекта были привлечены как средства краевого бюджета, так и спонсорская помощь. Такой подход – залог успешного развития.

Добавим, пермский завод холдинга «УРАЛХИМ» взял шефство над школой №132 в 2013 году. С этого времени реализован ряд совместных проектов по ремонту помещений и благоустройству пришкольной территории.

- Мы благодарны министерству образования и науки Пермского края и компании «УРАЛХИМ» за поддержку этого проекта, - отметила Лариса Рябова, директор школы №132. - Современно оборудованный кабинет экологии в совокупности с «Природной лабораторией» на пришкольной территории позволят сделать уроки по окружающему миру для младших школьников яркими и запоминающимися.