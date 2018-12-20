В пермском аэропорту зазвучал белый рояль

«Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!» - мелодия известной рождественской песенки все новогодние каникулы будет встречать и провожать пермяков и гостей города в «Большом Савино».

В четверг, 20 декабря, в зале ожидания аэропорта установили белый рояль, на котором студенты, выпускники и преподаватели консерватории Пермского государственного института культуры и музыкального колледжа будут исполнять различные музыкальные композиции – популярную классику, джаз, эстрадные мелодии.

Инструмент поставили на небольшой пьедестал и оградили. Рядом зажгли канделябр.

- Рояль привезли в аэропорт из филармонии, - рассказала «Комсомолке» проректор по художественно-творческой деятельности института культуры Татьяна Иванова. - Это кабинетный инструмент, поскольку звучание концертного рояля заглушило бы сервисную информацию, которую объявляют в здании аэровокзала по громкой связи.

Живая музыка будет звучать в аэропорту ежедневно, до 8 января. Время концертов – с 12.30 до 13.30 и с 19 до 20 часов.

Как рассказали в министерстве культуры Пермского края, новогодняя программа выступлений будет каждый день разной. В дуэте с роялем прозвучат скрипка, флейта, саксофон.

Также под аккомпанемент рояля к выступлению готовятся академические и эстрадные певцы консерватории.

- Подобные концерты мы уже проводили летом, во время Дягилевских сезонов, и они очень понравились пермской публике, - говорит Татьяна Валентиновна. – На этот раз будут звучать Шопен, Рахманинов, Прокофьев, Шуман, Бах, Чайковский и другие классики, а также современные композиторы. И, конечно же, можно будет услышать знаменитую Jingle bells –в различных современных обработках.

- Может ли обычный пермяк съесть за рояль и что-нибудь сыграть? Например, чтобы успокоить нервы перед вылетом, - спросили мы в минкульте.

- К сожалению, нет. Это профессиональный, очень дорогой инструмент, и играть на нем могут только профессиональные музыканты.