Помочь и стать обвиняемым в краже?

Когда на улице было уже довольно холодно, я возвращалась с работы и решила срезать путь через двор. Там услышала стон. Смотрю - а у стены общежития сидит мужчина. Его черная куртка задралась на спине, и кожа от холода и снега уже покраснела. Подхожу к нему, трясу за плечо, а мужик только мычит и дергает головой. Недешевый горнолыжный костюм, утепленные кроссовки и золотое кольцо на безымянном пальце. Наверняка перепил, и сейчас его жена всех друзей обзванивает в поисках супруга.

- Мужчина, вы в порядке? - спрашиваю я.

- Ты кто? - мычит он.

Пытаюсь его приподнять, чтобы он не лежал голым телом на снегу, но мужчина слишком тяжелый. Прохожие абсолютно равнодушно смотрят на мои попытки и идут мимо. Ну, ладно, сама справлюсь. Тут у мужика зазвонил телефон. Он трясущимися пальцами вытаскивает смартфон (последняя модель Xiaomi). На экране высвечивается миловидная девушка, а под снимком подпись - Настюша. Мужчина пытается взять трубку, но его пальцы настолько заледенели, что смартфон не чувствует прикосновений.

- Давайте я отвечу, скажу, где вы, - говорю я и протягиваю руку к телефону.

- Не надо, - мямлит он и крепко сжимает телефон в руке.

Телефон продолжает звонить, мужчина - продолжает валяться на холодной земле.

Как-то у меня был не очень хороший опыт: я нашла бездомного, позвонила в полицию, но спустя час никто так и не приехал. К тому моменту мужчина уже сам смог встать и уйти в какой-то подвал. Так что я решила нагло забрать телефон, ответить на звонок и рассказать Настюше, где ее потеряшка.

- Помочь вам? - подходит ко мне прохожий с бутылкой коньяка, направлявшийся в общагу. - Че, встать не может? Мужик, ау, ты жив?

Начинает трясти лежащего за плечи. Упавший на землю телефон снова звонит, и мужчина в очередной раз пытается взять трубку.

Прохожий - крепкий мужчина - уверенно забирает телефон из руки нашего подопечного и отвечает на звонок.

- Добрый день, вы супруга человека, которому звоните? Он сейчас у общаги на Одоевского, очень пьяный. Приезжайте за ним, пока не окоченел. Все, жду.

Я хотела дождаться с ним Настюшу, но прохожий сказал, что сам справится.

Позже я рассказала эту историю знакомому полицейскому и слышу:

- Никогда так больше не делай.

- А что нет так?

- К нам постоянно приходят люди с заявлениями о краже, - говорит он. - Сначала бухают, потом теряют телефоны, кошельки, сумки, а затем приходят и рассказывают, что вот такой-то человек его обокрал. Обычно описывают того, кто пытался им помочь или последнего, кого они помнят. Оно тебе надо?

- А что делать тогда?

- Полицию вызывать.

- Так они приедут непонятно через какое время, - возмущаюсь я. - Человек к тому времени уже умрет от холода.

- А что остается? Тебе надо, чтобы тебя подозреваемой в деле о краже сделали?

Вот и мучайся теперь: или отбирай телефон, чтобы вызвонить родственников, а потом жди привода в полицию. Или звони в 02 и надейся, что полицейские быстро приедут.

Что делать в таких случаях?

- Если вы подходите к пьяному человеку и видите у него признаки обморожения, ранения и т.д., тогда надо вызывать «скорую помощь» по телефону 03, с мобильного - 103, - сообщили в пресс-службе минздрава. - А если человек просто сильно пьян, тогда надо звонить в полицию.

В пресс-службе краевой полиции заметили, что в праздники они работают в усиленном режиме.

- Если вы увидели на улице пьяного человека, который не может встать, звоните по телефону 02, с мобильного 102. Мы работаем круглосуточно.