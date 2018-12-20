2018-12-20T21:01:12+03:00
Общество

«Мы впервые увидели Пермь»: герои-пермяки Лыжник и Сноубордист прилетели на премьеру фильма «Елки Последние»

Александр Головин и Александр Домогаров младший поздравили читателей «Комсомолки» с наступающим Новым годом
Андрей МАТЛИН
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Актеры рассказали, как снимались "Елки".Актеры рассказали, как снимались "Елки".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Самолет все кружил над городом перед тем, как сесть, а я все разглядывал в иллюминатор город, в котором живет мой герой Лыжник, и в который я летел впервые, - признался Александр Домогаров младший.

- А я все высматривал тот горнолыжный склон, на котором катался мой Сноубордист, - подхватил Александр Головин. - А потом мне объяснили, что такие спуски есть только за городом.

Ы новом фильме "Елок" у киногероям из Перми приходится выполнять множество трюков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ы новом фильме "Елок" у киногероям из Перми приходится выполнять множество трюков.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Актеры, сыгравшие пермяков в нескольких фильмах сериала «Елки», прилетели в родной для их персонажей город на премьерный показ завершающей картины этого предновогоднего киноцикла. Пермяки, как и жители нескольких других городов, в которых разворачивается действие очередных «елочных» киноновелл, увидели «Елки Последние» на 8 дней раньше, чем это смогут сделать остальные жители нашей большой страны. Так решили на телеканале СТС.

Перед премьерой Головин и Домогаров поучаствовали в автограф-сессии, пообщались с журналистами, со зрителями. Разыграли новогодние подарки среди поклонниц и почитателей своего творчества.

Пермяки охотно фотографировались с популярными актерами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки охотно фотографировались с популярными актерами.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Разумеется, у них спросили, приобрели ли они новогодние подарки для своих любимых.

- Я - да, купил симпатичный костюмчик для своей любимой сестренки, а Саша, насколько я знаю, еще в поиске, - ответил за обоих Александров Сноубордист-Головин.

Поклонницы были явно озадачены: в поиске - чего? Подарка или любимой?

Впрочем, киногерой Домогарова младшего в последнем фильме «Елок» свою любовь нашел. И совершил ради нее головокружительные трюки на лыжах прямо на улицах Перми.

Пересказывать детали сюжета вряд ли стоит. А вот актеры приоткрыли завесу съемочной кухни.

Александр Домогаров пожелал поклонницам найти в Новом году свою любовь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Александр Домогаров пожелал поклонницам найти в Новом году свою любовь.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Признаемся сразу - снимали пермскую новеллу не в Перми и даже не зимой, а летом, - покаялись они. - Забавно было наблюдать за реакцией прохожих москвичей, которые видели на улице в летнюю жару парней в горнолыжных костюмах. Но это неважно – фильм все равно о нашей большой стране, о ее городах и людях, о том, что все мы должны помогать друг другу.

Таким образом, панорама пермской новогодней эспланады была просто наложена на кадры, которые отсняли в Москве.

Александр Головин посоветовал научиться прощать обиды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Александр Головин посоветовал научиться прощать обиды.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В заключительной части киноцикла, который снимался на протяжении 8 лет, герои всех «Елок» встречаются за одним праздничным новогодним столом.

- И вот это уже не монтаж, - подтвердили актеры. – Все так и было. Нас собрали всех за одним столом. Это напоминало встречу выпускников, признаться.

Читательниц и читателей «Комсомольской правды» Лыжник и Сноубордист поздравили с наступающим праздником.

- Желаю в Новом году кому-то встретить, а кому-то не потерять свою любовь, - пожелал Александр Домогаров.

- Не забывайте своих друзей и близких, научитесь прощать им мелкие обиды, - посоветовал Александр Головин.

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