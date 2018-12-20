2018-12-20T10:04:58+03:00
Общество

«Девочка шла и плакала». В Прикамье полицейские помогли 9-летней школьнице, опоздавшей на автобус, добраться домой

Она хотела 10 километров идти пешком домой по трассе
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Фото пресс-службы ГИБДДФото пресс-службы ГИБДД
Изменить размер текста:

В Карагае сотрудники ДПС помогли школьнице добраться до дома. Полицейские Сергей Трубинов и Юрий Сайфулин ехали по трассе. Вдруг они увидели, что по обочине дороги идет девочка и плачет.

- На улице уже стемнело, и находиться на проезжей части было небезопасно, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Автомобиль незамедлительно остановился. Стражи порядка поинтересовались у девочки, что случилось.

Девочка успокоилась. Она сказала, что ее зовут Аня.

- Я задержалась после уроков и опоздала на школьный автобус, поэтому решила пойти домой пешком, - сказал ребенок.

А до дома Ане надо было добираться целых 10 километров по темной дороге! Так что полицейские посадили 9-летнюю девочку в машину и отвезли ее домой.

- Мама девочки призналась, что очень волновалась, так как дочка вовремя не вернулась из школы, - добавили в пресс-службе полиции. - Родители и педагоги поблагодарили сотрудников полиции за неравнодушие и помощь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Прикамье фура опрокинулась и «потащила» за собой легковушку
Оставил сына в зале ожидания и пошел на разборки: пермяк угрожал охраннику вокзала пистолетом
Миллион потратят на то, чтобы выявить причины появления зловонного запаха в центре Перми
«Ударила кулаком в лицо». Жительница Прикамья заплатит штраф за нападение на полицейского
В Прикамье появится ветропарк
В Пермском крае пьяный бомж залез в квартиру, чтобы поспать
В Перми мальчику оторвало палец петардой
В мэрии Перми курировать общественный транспорт будет Людмила Гаджиева
«Загорелся кустарный обогреватель». В Прикамье в огне погиб 58-летний мужчина
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Перми
МЧС предупредил о сильной изморози в Прикамье
В Перми нашли мужчину, пропавшего еще 4 декабря
В Перми из-за коммунальной аварии затопило эспланаду
В пермском зоопарке появились на свет три тигренка
«Собака проявляла агрессию». В Прикамье полиция отказалась возбуждать уголовное дело против водителя, который тащил пса на поводке за машиной
Пермяков будут учить делать рождественские открытки и игрушки
В Перми осудили девятерых участников банды наркодилеров
Большинство клиентов «Талан» покупают квартиры через мобильное приложение
В Прикамье в ДТП погибла беременная женщина
В Прикамье в новогодние праздники за безопасностью будут следить 2 тысячи коммунальщиков
Пермяки смогут оценить работу больниц и поликлиник
«Произошел скачок электричества». В Березниках из-за перепада напряжения сгорели два дома
В выходные на Заводе им. Шпагина пройдут «тихие дискотеки»
В Перми в долине реки Данилиха разобьют сквер
Две недели назад пропал без вести. В Прикамье разыскивают 36-летнего пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом