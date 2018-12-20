«Девочка шла и плакала». В Прикамье полицейские помогли 9-летней школьнице, опоздавшей на автобус, добраться домой

В Карагае сотрудники ДПС помогли школьнице добраться до дома. Полицейские Сергей Трубинов и Юрий Сайфулин ехали по трассе. Вдруг они увидели, что по обочине дороги идет девочка и плачет.

- На улице уже стемнело, и находиться на проезжей части было небезопасно, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Автомобиль незамедлительно остановился. Стражи порядка поинтересовались у девочки, что случилось.

Девочка успокоилась. Она сказала, что ее зовут Аня.

- Я задержалась после уроков и опоздала на школьный автобус, поэтому решила пойти домой пешком, - сказал ребенок.

А до дома Ане надо было добираться целых 10 километров по темной дороге! Так что полицейские посадили 9-летнюю девочку в машину и отвезли ее домой.

- Мама девочки призналась, что очень волновалась, так как дочка вовремя не вернулась из школы, - добавили в пресс-службе полиции. - Родители и педагоги поблагодарили сотрудников полиции за неравнодушие и помощь.