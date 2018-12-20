"16 лет она жила в аду". Волонтеры спасают кошку Лису, которая ничего не слышит из-за опухолей в ушах

Волонтеры пермского приюта "Матроскин" спасают 16-летнюю кошку Лису. История ее жизни очень печальна.

- Все это время она жила в беспросветном аду - в грязи, среди десятка таких же замурованных в тесной квартире кошек, где никому не оказывалось должного ухода, - говорит руководитель приюта Галина Море. - Малышку никто и никогда не вычесывал, ее шерстка была как один большой грязный колтун. Сейчас эта очень маленькая худенькая кошечка не верит своему счастью, живя в клетке приюта. Здесь всегда есть вкусный корм, теплый и уютный домик.

Волонтеры рассказывают, что Лиса ничего не слышит - в ее ушах обнаружили старые опухоли, которые причиняют ей боль уже несколько лет. Даже дотронуться до ушей Лисы нельзя - она сразу же дергается. А еще у бедняги хроническая почечная недостаточность.

- Мы даже боимся представить, каково ей было во время острого воспаления без медицинской помощи, - говорит Галина Море. - Лиса терпела всю эту боль день за днем, потому что верила, что когда-нибудь этот кошмар кончится.

Лисе требуется сложная операция, в ходе которой кошке придется остаться без ушей. Но зато она перестанет испытывать эту сильную боль. Операция стоит около 10 тысяч рублей. Если вы можете помочь кошке, то в официальной группе приюта есть вся необходимая информация.