2018-12-19T20:54:35+03:00
Общество

Новый год-2019 в Перми: в городе прибавилось световых арт-объектов

Новогодние праздники обещают быть красочнее, чем предыдущие [фото]
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки как дети – радуются новым световым арт-объектам, которые устанавливают в городе к Новому году.

- А вы на Соборной площади уже были? А гирлянды на Компросе вам как? – спрашивают они друг друга в соцсетях.

Давайте и мы прогуляемся по ночному предновогоднему городу.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начнем нашу прогулку с набережной. Вдоль нее появились неоновые елки, очень красиво.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поднимаемся на Соборную площадь. Там нас встречают два арт-объекта – светящиеся елочная игрушка-шар и коробка с подарком. Можно зайти внутрь и сделать селфи.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У здания краевого правительства также мерцают неоновые ели, выполненные в едином фирменном стиле города.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возле отеля «Урал» выросло светящееся дерево-шар, мимо которого невозможно пройти, не достав смартфон для фото. Рядом растет уже не первый год еще одно светящееся ажурное дерево.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одно из самых романтических мест для вечерних прогулок – это Парк Горького.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возле здания офиса нефтяной компании завихрилась красочная спираль.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От Соборной площади до ЦУМа протянулся световой тоннель из множества гирлянд.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ледовый городок на эспланаде еще строится, но на нем уже возвышается нарядная новогодняя елка.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По Комсомольской площади прогуливается наш старый знакомый – Мишка.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россыпь звезд на площади Карла Маркса.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Площадь у ДК имени Солдатова – озаренный огнями новогодний городок на Тихом Компросе.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вокруг арт-объекта «МиГ на взлете» уже заливают круговой ледовый каток.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До Нового года осталось 11 дней. Наслаждайтесь вечерними красотами Перми!

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