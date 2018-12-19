Новый год-2019 в Перми: в городе прибавилось световых арт-объектов

19 Дек. 20:53 2018-12-19T20:54:35+03:00

Новогодние праздники обещают быть красочнее, чем предыдущие [фото]

Пермяки как дети – радуются новым световым арт-объектам, которые устанавливают в городе к Новому году. - А вы на Соборной площади уже были? А гирлянды на Компросе вам как? – спрашивают они друг друга в соцсетях. Давайте и мы прогуляемся по ночному предновогоднему городу.

Начнем нашу прогулку с набережной. Вдоль нее появились неоновые елки, очень красиво.

Поднимаемся на Соборную площадь. Там нас встречают два арт-объекта – светящиеся елочная игрушка-шар и коробка с подарком. Можно зайти внутрь и сделать селфи.

У здания краевого правительства также мерцают неоновые ели, выполненные в едином фирменном стиле города.

Возле отеля «Урал» выросло светящееся дерево-шар, мимо которого невозможно пройти, не достав смартфон для фото. Рядом растет уже не первый год еще одно светящееся ажурное дерево.

Одно из самых романтических мест для вечерних прогулок – это Парк Горького.

Возле здания офиса нефтяной компании завихрилась красочная спираль.

От Соборной площади до ЦУМа протянулся световой тоннель из множества гирлянд.

Ледовый городок на эспланаде еще строится, но на нем уже возвышается нарядная новогодняя елка.

По Комсомольской площади прогуливается наш старый знакомый – Мишка.

Россыпь звезд на площади Карла Маркса.

Площадь у ДК имени Солдатова – озаренный огнями новогодний городок на Тихом Компросе.

Вокруг арт-объекта «МиГ на взлете» уже заливают круговой ледовый каток.

До Нового года осталось 11 дней. Наслаждайтесь вечерними красотами Перми!