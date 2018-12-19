Душевые и детская комната. В Перми открылся новый миграционный центр

Еще в прошлом году здание на улице Николая Островского, 60 было готово принять посетителей – тех, кто собирался оформить загранпаспорта, а также мигрантов. Этот памятник архитектуры в стиле модернизма был полностью реконструирован. В нем оборудовали уютные холлы, поставили кондиционеры. Новый миграционный центр обещали открыть прошлым летом. Но он так и стоял пустой больше года – надзорные органы нашли в нем нарушения, и их устраняли.

Елена говорит, что отличие от предыдущего центра - разительное.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А все это время пермяки и те, кто стремился жить и работать в Перми, вынуждены были томиться в очередях в здании на Комсомольском проспекте. Людям приходилось на лестничной клетке подолгу выстаивать, стремясь к заветным окошечкам, которых было всего четыре.

В новом центре просторно, в нем 21 окошечко вместо прежних четырех.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вот - свершилось.

- Отличие от того, что было раньше – разительное! – говорит Елена, которая решила с мужем съездить на поезде в новогодние каникулы в Калининград. И пришла в новый центр продлить загранпаспорт.

В терминале можно не только получить талончик, но поставить отметку за качество обслуживания.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Раньше морока начиналась буквально с первой минуты: машину поставить некуда, потом долгое стояние в очереди на темной лестнице, в духоте, в гомоне голосов, ни присесть, ни попить, - вспоминает она. – А тут - поставила автомобиль в парковочный карман. Взяла на терминале талончик, и уже через две минуты меня вызвали к окошечку. И вот, видите, даже кулер с водой в зале поставили. Приятно!

В новом центре есть не только туалеты, но и душевые.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме кулера здесь еще много новинок. Например, - гардероб, где можно повесить одежду на плечики. Удобства, в том числе и для маломобильных посетителей. Кроме умывальников в каждом из них – душевые. Есть несколько залов ожидания и детская комната с игрушками.

Впрочем, ожидающих пока не видно.

В гардеробе можно раздеться.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Очередей у нас не скапливается, - говорит оператор Ирина. – У нас теперь 21 окошечко для посетителей. По нормативам, мы должны обслужить человека в течение 15 минут, не дольше. Но получается гораздо быстрей.

Фотографию на паспорт сделают прямо на месте.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Просторные залы центра разбиты на две зоны – для оформляющих загранпаспорта и для мигрантов. Так что столпотворения не получается. Если появятся какие-то вопросы – у терминалов, выдающих талончики, дежурят девушки-консультанта.

Для того, чтобы сделать отпечатки пальцев на биометрический паспорт, не придется мазать руку чернилами.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Обратите внимание – на терминале есть графа «Оценить качество обслуживания», - показывает одна из них. - После того, как вас обслужили, можно вернуться к терминалу, войти в этот раздел, ввести номер талона и указанный на нем пин-код и поставить отметку – от единицы до пятерки.

На информационном табло внизу смайлики показывают, довольны ли посетители тем, как их обслужили.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Итоги этого своеобразного голосования тут же высвечиваются на информационном табло в центре зала в виде улыбающихся или грустящих смайликов. Сейчас на нем горят 82 улыбчивых рожицы и ни одной грустной.

Получается, пока в новом центре посетителям все нравится.

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