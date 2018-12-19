Куда пермякам сходить с детьми в новогодние каникулы

«КИНДЕРГРАД» В ЦУМЕ

«КиндерГрад» - это детский город профессий, где взрослые – всего лишь гости.

Киндерградовцы – жители и хозяева города – могут попробовать свои силы в разных профессиях: банкира и фотографа, хирурга и продавца, диджея и полицейского. Всего в КиндерГраде 40 профессий.

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В городе профессий дети смогут заработать свою первую зарплату и с удовольствием ее потратить. Куда? Например, поиграть в X-Box, сходить в супермаркет, можно получить водительское удостоверение и арендовать автомобиль.

Если заработанных денег оказалось слишком много, их можно положить на хранение в банк «Клюква» и получить сберегательную книжку.

В «Киндерграде» удивительным образом совмещаются детские развлечения и обучение. В городе профессий детям предоставляется возможность побыть самостоятельными, получить ценный опыт и полезные знания, которые обязательно пригодятся в жизни.

В «КиндерГрад» можно прийти одному или с друзьями. Можно отметить День рождения, Новый год или праздник класса.

Где: улица Ленина, 45. ЦУМ, 3 этаж

Когда: ежедневно с 11 до 21 часа, в воскресенье – с 11 до 20 часов.

Билеты: от 250 рублей

4+

ЩЕЛКУНЧИК И ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ

Мистический ледовый спектакль «Щелкунчик и повелитель тьмы» - это классическая музыка Чайковского в современной обработке, новейшие спецэффекты, яркие костюмы и видео-декорации.

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Лед придаст постановке присущую ему эмоциональность, скорость, объем пространства и энергетику, а в основу ляжет блестящая игра актеров ледового жанра.

Где: Универсальный Дворец спорта «Молот», улица Лебедева, 13

Когда: 4 января в 11.00

Билеты: 400 – 1500 рублей

0+

ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА

Веселая история о том, как трое друзей: Тигр, Панда и Лось решают сбежать из зоопарка, чтобы встретить Новый год в Сказочном лесу. Им предстоит встретиться с маленькими зрителями, чтобы с их помощью справиться со всеми препятствиями на пути встречи Нового года!

После окончания новогодней сказки зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вместе со сказочными героями они устроят веселые игры с песнями и танцами, сюрпризами и хороводом у новогодней елки.

Где: Большой зал филармонии, улица Куйбышева, 14

Когда: 22, 23, 30 декабря, 2 – 6 января, начало уточняйте в кассах

Билеты: 200 – 700 рублей

0+

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»

Кукольное фэнтези по мотивам сказки братьев Гримм. Узнав от волшебного зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, завистница решила погубить милую падчерицу, но та не погибла в лесу, а встретила там настоящих друзей — забавных семерых гномов: Профессора, Ворчуна, Весельчака, Скромника, Чихоню, Соню и Молчуна.

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После спектакля зрителей ждут игры и конкурсы у нарядной елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами!

Где: Театр кукол, улица Сибирская, 65

Когда: 20 – 23 декабря, 25 – 31 декабря, 2 – 8 января, начало в 10.30 13.00 и 15.30

Билеты: 300 – 350 рублей

6+

СМЕШНОЕ ШОУ TV

Огромные 3d декорации, мультимедиа, спецэффекты, живая анимация, лазерное светодиодное шоу, новогодняя магия.

Юные пермяки смогут поиграть и обняться с большущим белым медведем, посмотреть трюки слона – акробата и увидеть себя в гигантском семиметровом телевизоре! А еще вас ждут клоуны Леппи и Викки, миллион мыльных пузырей, большие радужные мячи, фантастические трюки и настоящий Дед Мороз.

Где: Дворец молодежи, улица Петропавловская, 185

Когда: 2 января в 15.00

Билеты: 400 – 700 рублей

0+

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В БУРАТИНО

Иногда можно сунуть свой нос в интересное дельце и случайно узнать волшебный секрет. Озорной Буратино поступил именно так, и приключения начались!

Эта история просто создана для семейного спектакля, ведь когда еще верить в волшебство, как не под Новый год?

А еще в программе - сюрпризы, конкурсы, встреча со сказочными героями, Дедом морозом и Снегурочкой.

Где: пространство культуры «Часовой завод» (улица Чернышевского, 28)

Когда: 26 декабря в 18.00, 5 и 6 января в 13.00

Билеты: 300 рублей

0+

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

Рождественское представление для всей семьи по мотивам сказки Павла Бажова – музыкальная сказка-сон Серебряное копытце». Вместе с Дедом Кокованей, девочкой Дарёнкой и кошкой Мурёнкой юные зрители отправятся на поиски козлика, выбивающего копытцем россыпи самоцветов.

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Где: частная филармония «Триумф» (улица Ленина, 44)

Когда: 7 – 11 января, начало в 11.00 и 18.00

Билеты: 1500 рублей

6+

НОВОГОДНЕЕ ПРОСТОКВАШИНО

В предновогоднем Простоквашино неожиданное происшествие – пропал почтальон Печкин, а вместе с ним - все письма для Деда Мороза! Дядя Федор с друзьями отправится в увлекательное путешествие на поиски всеми любимого Печкина.

Где: Дворец молодежи (улица Петропавловская, 185)

Когда: 29 декабря 7 января, начало в 12.00

Билеты: от 250 рублей.

0+

ЛОМОНОСОВСКАЯ ЕЛКА

Зрителей ждут интерактивная сказка «Новогоднее приключение Анны и Эльзы», встреча с Дедом Морозом и персонажами из «Холодного сердца», новогодние мастер-классы, шоу-дискотека и многое другое.

Где: Лицей имени Ломоносова (улица Островского, 93 в)

Когда: 22, 23, 29 декабря, 3 и 4 января, начало в 10.30, 13.00, 16.00

Билеты: 1400 рублей.

0+

БУМАЖНАЯ ДИСКОТЕКА

Сугробы из бумажного снега и морские волны из нарезанной тоненькими полосками бумаги – это легкую массу легко подбрасывать охапками, но нельзя порезать пальчики. А пара выстрелов из волшебной пушки, и весь зал мгновенно наполнится хороводом воздушной бумаги, в которой можно будет искупаться. Бонусом – танцевальные конкурсы, световые эффекты и море сюрпризов.

Где: концертный зал отеля «Урал» (улица Ленина, 58)

Когда: 5 января, в 17.00

Билеты: 250 – 350 рублей

6+

СКАЗОЧНАЯ ЗИМА В «ГУБЕРНИИ»

В дни новогодних каникул в Доме народного творчества «Губерния» будут проходить театрализованные новогодние представления для всей семьи. Расскажем о самых интересных спектаклях.

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«ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ СНЕГОВ»

Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Отправились они за новогодними чудесами, и каких только приключений и испытаний им не довелось пережить. Вместе с героями юным зрителям предстоит преодолеть множество сказочных препятствий, и главное – найти настоящих друзей.

Где: ДНТ «Губерния», улица Советской Армии, 4

Когда: 22 – 30 декабря, начало в 10.00, 12.30 и 15.00

2 – 6 января, начало в 11.00, 13.30 и 16.00.

Билеты: 500 рублей (без подарка - 350). Билет приобретается на каждого зрителя.

2+

«КРОШКИНА ЕЛКА»

Новогоднее представление для самых маленьких зрителей, сказочный хоровод со снежинками-кружинками и красавицей Снегурочкой.

Когда: 2 и 4 января, начало в 10.00 и 17.00.

Билеты: 400 рублей (без подарка – 200)

0+

«НОВОГОДНЯЯ ДЕРЕВНЯ МОРОЗОВКА»

Деревня Морозовка – целая деревня новогодних чудес. Здесь можно удить рыбу и наряжать елку, сочинять сказки и мастерить подарки. А можно слушать музыку и просто играть с жителями Морозовки…

Когда: Со 2 по 8 января, время работы с 10.30 до 18.00

Билеты: 150 рублей

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О других мероприятиях можно узнать на сайте zima.permdnt.ru

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОРТОМЕНА И ТОРТОЛИНКИ

Кулинарный мастер-класс по приготовлению пряников – символов наступающего года, зажигательная анимационная программа и бумажная дискотека. Хотите необычно организовать детский утренник? Тогда записывайтесь в Tortolino!

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Для детей от 5 до 12 лет здесь устроят необычную шоу-программу - с новогодней анимацией и сладкими призами.

Длительность программы – 2 – 2,5 часа.

Где: улица Нефтяников, 209 б

Когда: ежедневно до 6 января

Билеты: 1000 рублей с человека. Запись по телефону +7 (908) 265 44 37

ИМПЕРИЯ ЛЬВИЦ

Новогоднее цирковое шоу «Империя львиц» — это необыкновенные трюки, невероятное мастерство групповых акробатических номеров воздушных гимнастов под куполом цирка и на мачте, а также необычные аттракционы с очаровательными животными, среди которых, обезьяны, павианы, лапундеры, милые пони, грациозные лошади и настоящие охотничьи борзые собаки…

Где: Цирк (улица Уральская, 112)

Когда: 22, 23, 29, 30 декабря, 2 – 8 января

Билеты: 800 – 1500 рублей

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