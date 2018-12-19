Куда пермякам сходить с детьми в новогодние каникулы
«КИНДЕРГРАД» В ЦУМЕ
«КиндерГрад» - это детский город профессий, где взрослые – всего лишь гости.
Киндерградовцы – жители и хозяева города – могут попробовать свои силы в разных профессиях: банкира и фотографа, хирурга и продавца, диджея и полицейского. Всего в КиндерГраде 40 профессий.
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В городе профессий дети смогут заработать свою первую зарплату и с удовольствием ее потратить. Куда? Например, поиграть в X-Box, сходить в супермаркет, можно получить водительское удостоверение и арендовать автомобиль.
Если заработанных денег оказалось слишком много, их можно положить на хранение в банк «Клюква» и получить сберегательную книжку.
В «Киндерграде» удивительным образом совмещаются детские развлечения и обучение. В городе профессий детям предоставляется возможность побыть самостоятельными, получить ценный опыт и полезные знания, которые обязательно пригодятся в жизни.
-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В «КиндерГрад» можно прийти одному или с друзьями. Можно отметить День рождения, Новый год или праздник класса.
Где: улица Ленина, 45. ЦУМ, 3 этаж
Когда: ежедневно с 11 до 21 часа, в воскресенье – с 11 до 20 часов.
Билеты: от 250 рублей
4+
ЩЕЛКУНЧИК И ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ
Мистический ледовый спектакль «Щелкунчик и повелитель тьмы» - это классическая музыка Чайковского в современной обработке, новейшие спецэффекты, яркие костюмы и видео-декорации.
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Лед придаст постановке присущую ему эмоциональность, скорость, объем пространства и энергетику, а в основу ляжет блестящая игра актеров ледового жанра.
Где: Универсальный Дворец спорта «Молот», улица Лебедева, 13
Когда: 4 января в 11.00
Билеты: 400 – 1500 рублей
0+
ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА
Веселая история о том, как трое друзей: Тигр, Панда и Лось решают сбежать из зоопарка, чтобы встретить Новый год в Сказочном лесу. Им предстоит встретиться с маленькими зрителями, чтобы с их помощью справиться со всеми препятствиями на пути встречи Нового года!
После окончания новогодней сказки зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вместе со сказочными героями они устроят веселые игры с песнями и танцами, сюрпризами и хороводом у новогодней елки.
Где: Большой зал филармонии, улица Куйбышева, 14
Когда: 22, 23, 30 декабря, 2 – 6 января, начало уточняйте в кассах
Билеты: 200 – 700 рублей
0+
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
Кукольное фэнтези по мотивам сказки братьев Гримм. Узнав от волшебного зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, завистница решила погубить милую падчерицу, но та не погибла в лесу, а встретила там настоящих друзей — забавных семерых гномов: Профессора, Ворчуна, Весельчака, Скромника, Чихоню, Соню и Молчуна.
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После спектакля зрителей ждут игры и конкурсы у нарядной елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами!
Где: Театр кукол, улица Сибирская, 65
Когда: 20 – 23 декабря, 25 – 31 декабря, 2 – 8 января, начало в 10.30 13.00 и 15.30
Билеты: 300 – 350 рублей
6+
СМЕШНОЕ ШОУ TV
Огромные 3d декорации, мультимедиа, спецэффекты, живая анимация, лазерное светодиодное шоу, новогодняя магия.
Юные пермяки смогут поиграть и обняться с большущим белым медведем, посмотреть трюки слона – акробата и увидеть себя в гигантском семиметровом телевизоре! А еще вас ждут клоуны Леппи и Викки, миллион мыльных пузырей, большие радужные мячи, фантастические трюки и настоящий Дед Мороз.
Где: Дворец молодежи, улица Петропавловская, 185
Когда: 2 января в 15.00
Билеты: 400 – 700 рублей
0+
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В БУРАТИНО
Иногда можно сунуть свой нос в интересное дельце и случайно узнать волшебный секрет. Озорной Буратино поступил именно так, и приключения начались!
Эта история просто создана для семейного спектакля, ведь когда еще верить в волшебство, как не под Новый год?
А еще в программе - сюрпризы, конкурсы, встреча со сказочными героями, Дедом морозом и Снегурочкой.
Где: пространство культуры «Часовой завод» (улица Чернышевского, 28)
Когда: 26 декабря в 18.00, 5 и 6 января в 13.00
Билеты: 300 рублей
0+
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ
Рождественское представление для всей семьи по мотивам сказки Павла Бажова – музыкальная сказка-сон Серебряное копытце». Вместе с Дедом Кокованей, девочкой Дарёнкой и кошкой Мурёнкой юные зрители отправятся на поиски козлика, выбивающего копытцем россыпи самоцветов.
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Где: частная филармония «Триумф» (улица Ленина, 44)
Когда: 7 – 11 января, начало в 11.00 и 18.00
Билеты: 1500 рублей
6+
НОВОГОДНЕЕ ПРОСТОКВАШИНО
В предновогоднем Простоквашино неожиданное происшествие – пропал почтальон Печкин, а вместе с ним - все письма для Деда Мороза! Дядя Федор с друзьями отправится в увлекательное путешествие на поиски всеми любимого Печкина.
Где: Дворец молодежи (улица Петропавловская, 185)
Когда: 29 декабря 7 января, начало в 12.00
Билеты: от 250 рублей.
0+
ЛОМОНОСОВСКАЯ ЕЛКА
Зрителей ждут интерактивная сказка «Новогоднее приключение Анны и Эльзы», встреча с Дедом Морозом и персонажами из «Холодного сердца», новогодние мастер-классы, шоу-дискотека и многое другое.
Где: Лицей имени Ломоносова (улица Островского, 93 в)
Когда: 22, 23, 29 декабря, 3 и 4 января, начало в 10.30, 13.00, 16.00
Билеты: 1400 рублей.
0+
БУМАЖНАЯ ДИСКОТЕКА
Сугробы из бумажного снега и морские волны из нарезанной тоненькими полосками бумаги – это легкую массу легко подбрасывать охапками, но нельзя порезать пальчики. А пара выстрелов из волшебной пушки, и весь зал мгновенно наполнится хороводом воздушной бумаги, в которой можно будет искупаться. Бонусом – танцевальные конкурсы, световые эффекты и море сюрпризов.
Где: концертный зал отеля «Урал» (улица Ленина, 58)
Когда: 5 января, в 17.00
Билеты: 250 – 350 рублей
6+
СКАЗОЧНАЯ ЗИМА В «ГУБЕРНИИ»
В дни новогодних каникул в Доме народного творчества «Губерния» будут проходить театрализованные новогодние представления для всей семьи. Расскажем о самых интересных спектаклях.
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«ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ СНЕГОВ»
Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Отправились они за новогодними чудесами, и каких только приключений и испытаний им не довелось пережить. Вместе с героями юным зрителям предстоит преодолеть множество сказочных препятствий, и главное – найти настоящих друзей.
Где: ДНТ «Губерния», улица Советской Армии, 4
Когда: 22 – 30 декабря, начало в 10.00, 12.30 и 15.00
2 – 6 января, начало в 11.00, 13.30 и 16.00.
Билеты: 500 рублей (без подарка - 350). Билет приобретается на каждого зрителя.
2+
«КРОШКИНА ЕЛКА»
Новогоднее представление для самых маленьких зрителей, сказочный хоровод со снежинками-кружинками и красавицей Снегурочкой.
Когда: 2 и 4 января, начало в 10.00 и 17.00.
Билеты: 400 рублей (без подарка – 200)
0+
«НОВОГОДНЯЯ ДЕРЕВНЯ МОРОЗОВКА»
Деревня Морозовка – целая деревня новогодних чудес. Здесь можно удить рыбу и наряжать елку, сочинять сказки и мастерить подарки. А можно слушать музыку и просто играть с жителями Морозовки…
Когда: Со 2 по 8 января, время работы с 10.30 до 18.00
Билеты: 150 рублей
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О других мероприятиях можно узнать на сайте zima.permdnt.ru
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОРТОМЕНА И ТОРТОЛИНКИ
Кулинарный мастер-класс по приготовлению пряников – символов наступающего года, зажигательная анимационная программа и бумажная дискотека. Хотите необычно организовать детский утренник? Тогда записывайтесь в Tortolino!
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Для детей от 5 до 12 лет здесь устроят необычную шоу-программу - с новогодней анимацией и сладкими призами.
Длительность программы – 2 – 2,5 часа.
Где: улица Нефтяников, 209 б
Когда: ежедневно до 6 января
Билеты: 1000 рублей с человека. Запись по телефону +7 (908) 265 44 37
ИМПЕРИЯ ЛЬВИЦ
Новогоднее цирковое шоу «Империя львиц» — это необыкновенные трюки, невероятное мастерство групповых акробатических номеров воздушных гимнастов под куполом цирка и на мачте, а также необычные аттракционы с очаровательными животными, среди которых, обезьяны, павианы, лапундеры, милые пони, грациозные лошади и настоящие охотничьи борзые собаки…
Где: Цирк (улица Уральская, 112)
Когда: 22, 23, 29, 30 декабря, 2 – 8 января
Билеты: 800 – 1500 рублей
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