«Маслозавод Нытвенский» - лидер Пермского края

- Ни один наш семейный ужин не обходится без любимых нытвенских молочных продуктов, - рассказывает пенсионерка Галина Степанова. - Внуки обожают оладушки со сметанкой и йогурт. Я слежу за фигурой, поэтому вечером предпочитаю кефир и творог. А вот зять на диетах не сидит: любит и молочко в чай добавить, и маслице на хлеб намазать.

«Маслозавод Нытвенский» стал одним из участников конкурса «Пермский бренд» в рамках проекта «Покупай пермское», организованным министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Пермской торгово-промышленной палатой.

Фото компании

Список участников определили авторитетные пермяки - маркетологи, специалисты по связям с общественностью, руководители СМИ и журналисты, владельцы успешного пермского бизнеса, эксперты в сфере качества товаров и услуг, представители власти.

В течение десяти дней, с 15 по 25 ноября, жители Перми и края могли голосовать за бренд, который считают лучшим из лучших.

По результатам народного голосования на сайте https://pokupaypermskoe.ru/opros лидером стал «Маслозавод Нытвенский». Это значит, что продукцию этого производителя жители Прикамья считают самой лучшей.

Фото компании

- Все время, пока шло голосование, наш маслозавод был в лидерах по отношению к другим молочным заводам, - с гордостью отмечают на предприятии. И обещают дальше радовать своих покупателей самой свежей, вкусной и качественной продукцией. - Мы выражаем благодарность всем, кто поддержал «Маслозавод Нытвенский» в данном голосовании. Каждый голос важен для нас и означает доверие к нашей продукции!

Кстати, 2018 год стал успешным для «Маслозавода Нытвенский» не только в родном Прикамье, но и далеко за его пределами. Центр изучения молочного рынка опубликовал рейтинги крупнейших предприятий секторов производства и переработки молока.

- По итогам года ООО «Маслозавод Нытвенский» занимает в рейтинге ведущих молокоперерабатывающих предприятий России 19 строку, - сообщили на производстве. - Мы единственное предприятие Прикамья, не только занявшее позицию в топ-50 лучших молочных заводов России, но и поднявшееся в нем на 10 позиций.

Посмотреть рейтинг целиком можно по ссылке: http://www.dairynews.ru/news-image/2018/December/2018).

С ПРАЗДНИКОМ!

Коллектив «Маслозавода Нытвенский» поздравляет жителей Перми и края с самым волшебным, самым долгожданным, самым замечательным праздником – Новым годом! Желаем, чтобы следующий год стал действительно чудесным! Пусть жизнь будет полна яркими событиями, приятными встречами, позитивными впечатлениями. Пусть сбудутся все желания, которые будут загаданы в полночь, под бой курантов! С любовью к вам, «Маслозавод Нытвенский»!

Фото компании

СПРАВКА «КП»

«Маслозавод Нытвенский» - лидирующее предприятие по выпуску молочной продукции в Пермском крае. Ежедневно «Маслозавод Нытвенский» перерабатывает более 300 тонн молока. Ассортимент насчитывает более 80 наименований молочной продукции в различных типах упаковки.

Самые популярные - пастеризованное и топленое молоко, сметана, кефир, ряженка, творог, всевозможные йогурты и, конечно, вкуснейшее и ароматное сливочное масло.