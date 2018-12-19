2018-12-19T10:09:06+03:00
Происшествия

Видео: пьяный пермяк облил сотрудницу кафе кипятком

Его задержали прохожие и передали полицейским
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюСкриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
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Вечером 18 декабря в закусочную на улице Солдатова пришел пьяный мужчина. Он стал что-то требовать у сотрудницы кафе.

- Он ей говорит: «Если ты мне мясо не дашь, я на тебя кипяток опрокину», - говорит флорист, работающая в соседнем помещении, в видео, которое появилось на сайте МВД.

Видимо, так не получив мяса, мужчина опрокинул на девушку термопот с кипятком.

- На крики пострадавшей сбежались прохожие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Они задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место полицейским.

Как выяснилось, напавший на девушку пермяк - это 45-летний бывший заключенный, который проживает в Свердловском районе.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело, - добавили в пресс-службе краевой полиции. - Мужчину заключили под стражу.

А за девушкой приехала бригада «скорой помощи». Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами - сотрудница кафе получила сильный ожог тела. Ей предстоит восстановление и лечение в больнице.

Мужчина опрокинул на сотрудницу закусочной термопот с кипятком.

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