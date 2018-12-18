«Он схватил меня за волосы и заорал, что сейчас свернет шею»

В этой запутанной семейной саге уже четыре года пытаются разобраться в полиции, Следственном комитете, прокуратуре и суде. Действующих лиц много, но основных героя – три. Сотрудник полиции, который почти 15 лет прослужил в «горячих точках». Его бывшая жена и ее новый муж, оказавшийся племянником генерала Следственного комитета.

Его версия: «я бы их всех умотал»

Максиму Бондареву - 43 года. Он боевой офицер, майор, срок службы в МВД – больше двадцати лет. Служил в СОБРе, в спецназе, с 1999 по 2014 годы принимал участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе.

- Мы с Настей познакомились в 2010 году, через два года поженились, - рассказывает Максим. – У нас родились дети, сыну сейчас шесть, дочке на днях исполнится пять. Осенью 2014 года я вернулся из очередной командировки, и Настя мне заявила, что хочет со мной развестись. Мол, мы разные люди и все такое. То есть всегда было все нормально, а тут в один день я вдруг стал плохим. Когда мы развелись, мне даже с детьми не давали видеться!

Максим вернулся из последней поездки с травмой ноги, 16 декабря ему сделали операцию, а 20-го он решил идти к бывшей жене и детям, поздравить дочку с Днем рождения.

- Друзья довели меня до подъезда, костыли я оставил в машине, а сам с кучей подарков поднялся в квартиру, - продолжает мужчина. – У Насти были гости, ее родственники и друзья. Также за столом сидел ее новый мужчина по имени Сергей. Уже позже я узнал, что его фамилия Заббаров и он племянник генерала из Следственного комитета. Все были в состоянии алкогольного опьянения. Настя была очень недовольна, что я пришел. Мы вышли в другую комнату, бывшая начала провоцировать конфликт. Я держал на руках сына и ничего не понимал. Неожиданно она выскочила в коридор и закричала, что я ее бью.

По словам Бондарева, в комнату ворвались четверо мужчин, в том числе – Заббаров, и начали его избивать.

- Я держал на руках ребенка, был после операции, поэтому не мог дать им отпор, - говорит сейчас Максим. – Тем более, я боялся распускать кулаки. Мог не рассчитать силу и всех их умотать.

После избиения мужчина попал в госпиталь с сотрясением, ушибами и ссадинами. Медики зафиксировали, что пациенту был причинен легкий вред здоровью.

- Тем не менее, в отношении моего подзащитного возбудили уголовное дело по статье "Побои", - рассказывает юрист Пермского краевого профсоюза работников правоохранительных органов Владимир Березовский. - Пострадавшими признали тех четверых мужчин, которые дали показания, что это Максим в одиночку их всех избил. Еще до суда Бондарева уволили из правоохранительных органов за «поведение, порочащее честь мундира».

Правда, позднее экс-полицейского освободили от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям - он попал под амнистию.

И уже четыре года бывший омоновец добивается, чтобы его дело пересмотрели, а его обидчиков - наказали.

- Бондарев обращался с письмами во все инстанции, писал в генеральную прокуратуру, МВД, Следственный комитет, - продолжает Владимир Березовский. - В прошлом году троих мужчин осудили, но никакого наказания они не получили - истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности.

А на днях начался суд над четвертым фигурантом этой истории. В отношении Сергея Заббарова возбудили уголовное дело по частному обвинению по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

- По данному факту будет проведено предварительное следствие, - сообщили в суде Свердловского района. - Участвовать будут обе стороны, обвиняемый пояснил, что в помощи защитника он не нуждается, мера пресечения ему не избиралась.

Сам Максим заявил, что прийти на суд лично он не может:

- Я бы вынужден уехать в другой регион, потому что опасаюсь провокаций. На меня было совершено покушение, найден ли преступник, мне ничего не известно. Я уехал сам и увез свою семью - у меня две дочки.

- Какой конечный результат, которого вы хотите добиться?

- Я хочу добиться справедливости. Меня незаконно уволили из полиции, еще до решения суда. Я хочу доказать, что никого не бил. Я хочу, чтобы мои дети, в отношении которых после этой истории меня лишили родительских прав, знали о том, что у них есть отец, есть другая семья.

Ее версия: «Он все дальше себя унижает…»

Эта же история со слов самой Анастасии Заббаровой (Сарри) выглядит совсем по-другому.

- На момент развода с Бондаревым Максимом мы уже давно не жили вместе, - рассказывает пермячка. – У нас были сложные отношения и я со своими детьми, сестрой и племянником снимали хорошую квартиру, куда иногда приезжал Бондарев Максим. Он часто устраивал скандалы, истерики, несмотря на то, что я была в положении. Перед самыми родами дочери мы окончательно расстались. У меня на работе он закатил очередной скандал и мне пришлось, раньше времени, ехать в роддом. Его любимая фраза: «Я не как король, я и есть король!» Я знала, что у него есть отношения с другой женщиной. В конце концов, мне все надоело и я подала на развод.

Анастасия рассказывает, что в тот день Бондарев Максим действительно пришел к ней домой – поздравить дочь с Днем рождения. Он не позвонил заранее и не предупредил о своем приходе.

- На самом деле он пришел совсем не к дочери, а просто забрать среднего сына, - продолжает Настя. - Им все было спланировано заранее. Он через общих знакомых узнал, где будет проходить день рождение.

- Он сел за стол, потом взял сына и сказал, что они пойдут гулять, - вспоминает Анастасия. – Я бросилась за ними в другую комнату: мол, куда вы собрались, у нас полный дом детей, гостей. Мы начали ругаться. Я сказала Максиму, что все вопросы по детям мы будем решать в судебном порядке, раз спокойно договорится не получается. В комнате, где мы ругались, находился мой племянник. Максим схватил меня за волосы, стал орать, что сейчас свернет мне шею. Я упала на колени на пол. Когда он подтащил меня к комнатной двери, ее открыли мой старший сын и сестра. Они все видели. Я никогда не видела столько страха в глазах моего старшего сына.

Пермячка говорит, что на ее крики прибежали ее папа, отчим, сестра и мама. Все остальные пытались успокоить детей и словами утихомирить Бондарева.

- Максим нанес первые свои удары моему папе, держа в это время на руках моего среднего сына, - рассказывает женщина. - Мы с мамой всеми силами забирали из его рук ребенка. Второй он дрался. Моя сестра пыталась помочь, но ей тоже очень сильно досталось от моего бывшего мужа. Потом он избил моего отчима. Мы еле вырвали у него сына, чтобы он не утащил его. Когда мой муж, Заббаров Сергей, увидел, что творится с моим отчимом, он выбежал из-за стола, позвал на помощь друга нашей семьи. Они еле оттащили моего отчима от Бондарева, завернули ему руки и положили его на пол. Хочу сказать, что Бондарева Максима никто не бил. Все понимали, что он действующий сотрудник полиции. При этом дети сильно плакали. Мы вызывали полицию и скорую.

Со слов Анастасии, проверка по данному факту продолжалась несколько недель. Семью проверяли органы опеки, всем участникам конфликта пришлось давать объяснения в полиции. Старший сын Анастасии тоже давал объяснение в присутствии психолога. Все дети и взрослые, которые были на празднике, все видели.

- После этого было принято решение уволить моего бывшего мужа из полиции по отрицательным мотивам, - говорит Анастасия. – Было возбуждено уголовное дело, его осудили, приговорили к исправительным работам и штрафу. В общей сложности он должен выплатить нам как потерпевшим 75 тысяч рублей, но ничего не заплатил. Кроме этого, его лишили родительских прав. Долг по алиментам составляет уже более 500 тысяч рублей.

В понедельник Мировой суд Свердловского района Перми вынес решение о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Заббарова – в связи с истечением срока привлечения его к уголовной ответственности.