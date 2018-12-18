2018-12-18T15:25:49+03:00
Происшествия

"Не будет денег - получите брата по кусочкам". В Прикамье студент сам себя похитил, чтобы помочь родственникам

За это парень получил год условно
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Василий разыграл свое похищение.Василий разыграл свое похищение.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

«Меня похитили. Требуют выкуп в миллион триста тысяч». СМС с мобильника Василия, 22-летнего студента техникума в Кудымкаре, пришло двум его братьям и двум друзьям.

Через несколько часов с телефона Василия написал похититель: «Не будет денег - будете получать брата по кусочкам».

А спустя еще три часа полицейские постучались в номер кудымкарской гостиницы «Парма». Дверь им открыл «похищенный» Вася. Кроме него в номере не было никого.

Братья Василия не стали, как герои голливудских блокбастеров, собирать выкуп, а сразу пошли в полицию. Дальше - дело техники. Ведь в гостиницу Вася заселился по собственному паспорту.

Получил компенсацию от Минобороны

Из гостиницы «похищенного» студента увезли в полицию. Против него возбудили уголовное дело - «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Зачем Василий устроил собственное похищение? В правоохранительных органах считают, что ему потребовались деньги.

В городской прокуратуре Кудымкара нам рассказали, что во время службы в армии у Василия обнаружили онкозаболевание. Его комиссовали, присвоив 3-ю группу инвалидности (сейчас Василий продолжает лечиться). Министерство обороны выплатило ему компенсацию - более 1,7 миллиона рублей.

Сумма немалая, особенно для Коми округа. И Василий раздавал обещания родственникам: мол, я теперь богат, помогу с ремонтом квартиры, дам денег на поездку… Но обещаний не сдержал, потому что тратил деньги налево-направо на маленькие радости: пирушки с друзьями, новые джинсы, крутой телефон… Родственники же регулярно напоминали «богатенькому Буратино» про семейные узы и ценности. Василий уже не мог изворачиваться и поэтому решил восполнить потраченную сумму за счет выкупа.

Мы дозвонились до самого студента. Он уверяет, что все это было просто пьяной шуткой.

- Зачем я посылал СМС, уже не помню, пьян был, - рассказал он. - Но не из-за денег, это точно. Деньги мне не нужны были, у меня они есть.

По словам Василия, накануне он хорошо выпил. Понимал, что в общежитие его, пьяного, не пустят. Вот и решил снять номер в гостинице. А утром в его голову и забрела шальная мысль о самопохищении.

- Конечно, братья на меня обиделись, - признается он. - Но потом простили. Родня все-таки.

Отделался условным сроком

В полиции Василий сразу признал, что никто его не похищал, а СМС он посылал сам.

- В суд поступили характеристики на Василия, - сообщили в кудымкарском суде. - Он всюду характеризуется положительно. Из техникума пришла справка, что он имеет хорошие знания и способности, старательный, выполняет все поручения. Поэтому суд решил, что исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания.

- Мошенничество в особо крупном размере относится к особо тяжким преступлениям, - рассказали в прокуратуре Кудымкара. - Но в связи со смягчающими обстоятельствами, в том числе инвалидностью подсудимого, приговор ему назначен ниже минимального размера.

В итоге Василия приговорили к одному году условно и штрафу в 10 тысяч рублей - чтобы неповадно было так «шутить».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-спецназовца, напавшего в Казани на подростка-аутиста, выгнали из МВД за потерю оружия
Как рассказали родители мальчика, мужчина так и не извинился перед ним. «Комсомолка» разбиралась, что могло подвигнуть взрослого мужчину на столь жестокое избиение [видео]
Новости 24
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому
«Закон о розовых волосах»: в Кишерти прокуратура запретила устанавливать в школах дресс-код
Пермский футбольный арбитр пострадал в аварии в Индии
В Соликамске без тепла остались 146 жилых домов
Следственный комитет: назначена экспертиза для выяснения причины смерти женщины в «скорой»
В Перми произошла авария с участием пяти автомобилей, пострадал водитель
Из-за мигрантов прикамское предприятие заплатит почти миллион рублей штрафа
Пермские власти объявили аукционы на покупку 85 автобусов
В Прикамье стоимость техосмотра не превысит 655 рублей
В Прикамье должник, сидящий в колонии, спрятал внедорожник в самовольном гараже
Массовые катания проходят на восьми катках Дзержинского района Перми
Житель Пермского края убил знакомого, а через четыре дня облил сотрудницу ломбарда кислотой
«Стало плохо после скандала с мамой ученика». В пермской школе охранница умерла на рабочем месте
В Прикамье прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи»
В Прикамье осудят мошенника, который не любил отдавать долги
В Перми учеников и сотрудников школы эвакуировали в спортзал из-за запаха дыма
В Прикамье столкнулись две «Лады», один человек погиб
После вмешательства прокуратуры в Прикамье чиновники выделили автобус для воспитанников детского сада
В Перми открылся дневной центр помощи бездомным «Территория Передышки»
В Прикамье управляющая рестораном присвоила 246 тысяч рублей и соврала, что ее обокрали
Губернатор Прикамья проведет предновогодний эфир в Instagram