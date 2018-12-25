Водитель и пассажир Cadillac, избившие битой байкеров в центре Перми, получили по восемь месяцев лишения свободы

В Свердловском районном суде огласили приговор хулиганам на автомобиле Cadillac, которые избили в центре Перми байкеров. Им дали по восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что 8 июля 2017 года водитель Эльвин Гасанов и пассажир иномарки Рахит Гусейнов набросились на байкеров Анну и Андрея прямо на проезжей части в ответ на полученное замечание.

– Мы с девушкой ехали на моем мотоцикле по средней дамбе, – рассказывает водитель мотоцикла Андрей. – Когда проезжали мимо гипермаркета «Семья», белый Cadillac резко выехал с парковки прямо передо мной. Он даже поворотником не моргнул. Я резко затормозил и взял левее, чтобы не врезаться в него. Потом на перекрестке мы остановились на светофоре, и я указал водителю на зеркало, мол, смотреть надо. Водитель сразу начал кричать: «ты вообще кто такой, что тебе надо?».

Молодой человек не стал вступать в диалог, повернул на Сибирскую и продолжил путь. Он не обратил внимания, что водитель белого внедорожника направился следом за ним.

– Они подошли сзади и ни слова не говоря, начали бить нас битами по голове, – вспоминает Андрей. – При этом они понимали, что бьют девушку. Они кричали: «Будешь сопротивляться или пойдешь в полицию, мы убьем твою бабу».

После инцидента дорожные беспредельщики развернулись через «двойную сплошную» и уехали. Аня отделалась испугом, а у Андрея врачи диагностировали травму головы и сотрясение мозга.

Отметим, что после инцидента полицейские долго не могли разыскать хулиганов, поэтому следствие длилось больше года. Сначала оперативники задержали пассажира внедорожника - Рахита Гусейнова, который признал свою вину частично и до суда был под подпиской о невыезде. А водителя иномарки Эльвина Гасанова нашли только этим летом в Уфе. По ходатайству следователя его арестовали.