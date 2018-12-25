2018-12-25T10:54:28+03:00
Происшествия

В Березниках ищут 11-летнего мальчика, который пропал по пути в школу

Школьник пропал 24 декабря около 13 часов в районе Уралкалия
Константин КЯКИНЕН
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В Березниках пропал 11-летний Дмитрий Лабердин. Мальчик ушел 24 декабря около 13 часов в школу №2, но на занятиях так и не появился. Телефона у него с собой нет, он остался дома.

В ГУ МВД России по Пермскому краю сказали, что заявление поступило накануне, мальчика ищут.

По словам старшего брата Михаила, мальчик был одет в темно-синюю куртку Reebok, темные штаны, серые ботинки. На голове была красная шапка, на руках зеленые варежки.

Брат сказал, что Дима никогда раньше не пропадал.

Телефон для связи: 8-965-559-64-78 (Михаил).

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