2018-12-18T17:05:37+03:00
Общество

«Меня в садике бьют по попе»

В Прикамье три мамы обвинили воспитательницу в том, что она шлепает детей. Однако большая часть родителей защищают воспитательницу
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments34
Фото предоставила ТатьянаФото предоставила Татьяна
Изменить размер текста:

- Мальчик макал палец в подливу и облизывал, а воспитательница подлетела к нему - и как хлестанула по рукам, - рассказывает одна из мам. - Я это видела через стеклянную дверь в группу.

Три мамы, Татьяна, Ольга и Катерина, обвинили воспитательницу в том, что она бьет трехлеток. Однако другие родители вступились за педагога и защищают ее. Директор садика в Пермском районе сейчас проводит внутреннее расследование.

«Шлепок было слышно через дверь»

- Максим, ему три, разговаривает еще плохо - знает всего несколько слов, - рассказывает его мама Татьяна. - Он достаточно гиперактивный мальчик - не может усидеть на месте, ему вечно надо что-то делать.

Три месяца назад Татьяна впервые привела Макса в группу и сказала воспитательнице, что она может его отсадить от других детей или поставить в угол, если Максим себя плохо ведет.

13 декабря Татьяне позвонила одна из мам и пригласила поговорить.

- Я пришла за ребенком, а они как раз там ели, - рассказала ей родительница. - Я смотрела за ними через стеклянную дверь в группу. Детишкам давали запеканку с соусом. Одна девочка стала пальчиком макать в соус и есть его. Максим стал за ней повторять. К нему подлетела воспитательница - и как хлестанула по рукам. Даже через дверь было слышно.

- А вы пытались как-то вмешаться? - спрашиваем мы у этой мамы.

- Воспитательница меня увидела и сразу отошла, - говорит девушка. - Я хотела поговорить, но опаздывала по делам. Но я сразу позвонила маме ребенка.

3-летняя Марина, воспитанница этой группы, рассказала маме Ольге:

- Меня в садике бьют по попе.

По словам Ольги, открытого конфликта с воспитателем у нее нет, но педагог с девушкой не общается.

Катерина, мама 3-летней девочки Риты, рассказала, что воспитательница шлепала ребенка по ручкам, потому, что та не положила руки на коленки.

Но другие мамы встали на защиту педагога. 17 декабря Катерина и Татьяна пришли к директору садика и попросили ее разобраться в ситуации.

- Она прекрасный человек - добрая, отзывчивая, много общается с родителями, - рассказала одна из родительниц. - Даже в выходные ребенок ее вспоминает, скучает. Дети бегут к ней в группу. И адаптация у моего ребенка прошла великолепно.

Многие мамы воспитанников подтвердили эти слова. Они надеются, что «конфликт быстро разрешится, и все в группе станет спокойно».

«Я детей не бью»

А сама педагог объясняет: разногласия у нее только с Ольгой и Татьяной, с другими мамами никаких конфликтов нет.

- Я не шлепала Максима, я просто его руку убрала из тарелки, потому что он ел руками, - говорит воспитательница. - У Максима есть задержки в развитии, и он требует к себе очень большого внимания. Я не могу с ним справиться, и обратилась к маме за советом: «Как вы справляетесь с ним дома? Он постоянно срывает занятия - бегает, дети реагируют и повторяют за ним». Она на это мне ответила: «В угол ставьте». А я не считаю, что это метод воспитания. Над Мариной же я просто тряслась, потому что у нее была тяжелая адаптация. И в итоге от ее мамы и получила такое. Понимаете, я взрослый человек, как я могу ударить ребенка, который ничего не может мне сделать? Я могу повысить голос, если ребенок меня не слышит. А вот стоять и орать на ребенка - такого нет.

- Служебная проверка будет идти до пятницы, - сказала нам директор Наталья Юрьевна. – По итогам я приму административное решение. Но хочу заметить, что большая часть группы защищает нашу воспитательницу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому
«Закон о розовых волосах»: в Кишерти прокуратура запретила устанавливать в школах дресс-код
Пермский футбольный арбитр пострадал в аварии в Индии
В Соликамске без тепла остались 146 жилых домов
Следственный комитет: назначена экспертиза для выяснения причины смерти женщины в «скорой»
В Перми произошла авария с участием пяти автомобилей, пострадал водитель
Из-за мигрантов прикамское предприятие заплатит почти миллион рублей штрафа
Пермские власти объявили аукционы на покупку 85 автобусов
В Прикамье стоимость техосмотра не превысит 655 рублей
В Прикамье должник, сидящий в колонии, спрятал внедорожник в самовольном гараже
Массовые катания проходят на восьми катках Дзержинского района Перми
Житель Пермского края убил знакомого, а через четыре дня облил сотрудницу ломбарда кислотой
«Стало плохо после скандала с мамой ученика». В пермской школе охранница умерла на рабочем месте
В Прикамье прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи»
В Прикамье осудят мошенника, который не любил отдавать долги
В Перми учеников и сотрудников школы эвакуировали в спортзал из-за запаха дыма
В Прикамье столкнулись две «Лады», один человек погиб
После вмешательства прокуратуры в Прикамье чиновники выделили автобус для воспитанников детского сада
В Перми открылся дневной центр помощи бездомным «Территория Передышки»
В Прикамье управляющая рестораном присвоила 246 тысяч рублей и соврала, что ее обокрали
Губернатор Прикамья проведет предновогодний эфир в Instagram