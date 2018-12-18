- Мальчик макал палец в подливу и облизывал, а воспитательница подлетела к нему - и как хлестанула по рукам, - рассказывает одна из мам. - Я это видела через стеклянную дверь в группу.

Три мамы, Татьяна, Ольга и Катерина, обвинили воспитательницу в том, что она бьет трехлеток. Однако другие родители вступились за педагога и защищают ее. Директор садика в Пермском районе сейчас проводит внутреннее расследование.

«Шлепок было слышно через дверь»

- Максим, ему три, разговаривает еще плохо - знает всего несколько слов, - рассказывает его мама Татьяна. - Он достаточно гиперактивный мальчик - не может усидеть на месте, ему вечно надо что-то делать.

Три месяца назад Татьяна впервые привела Макса в группу и сказала воспитательнице, что она может его отсадить от других детей или поставить в угол, если Максим себя плохо ведет.

13 декабря Татьяне позвонила одна из мам и пригласила поговорить.

- Я пришла за ребенком, а они как раз там ели, - рассказала ей родительница. - Я смотрела за ними через стеклянную дверь в группу. Детишкам давали запеканку с соусом. Одна девочка стала пальчиком макать в соус и есть его. Максим стал за ней повторять. К нему подлетела воспитательница - и как хлестанула по рукам. Даже через дверь было слышно.

- А вы пытались как-то вмешаться? - спрашиваем мы у этой мамы.

- Воспитательница меня увидела и сразу отошла, - говорит девушка. - Я хотела поговорить, но опаздывала по делам. Но я сразу позвонила маме ребенка.

3-летняя Марина, воспитанница этой группы, рассказала маме Ольге:

- Меня в садике бьют по попе.

По словам Ольги, открытого конфликта с воспитателем у нее нет, но педагог с девушкой не общается.

Катерина, мама 3-летней девочки Риты, рассказала, что воспитательница шлепала ребенка по ручкам, потому, что та не положила руки на коленки.

Но другие мамы встали на защиту педагога. 17 декабря Катерина и Татьяна пришли к директору садика и попросили ее разобраться в ситуации.

- Она прекрасный человек - добрая, отзывчивая, много общается с родителями, - рассказала одна из родительниц. - Даже в выходные ребенок ее вспоминает, скучает. Дети бегут к ней в группу. И адаптация у моего ребенка прошла великолепно.

Многие мамы воспитанников подтвердили эти слова. Они надеются, что «конфликт быстро разрешится, и все в группе станет спокойно».

«Я детей не бью»

А сама педагог объясняет: разногласия у нее только с Ольгой и Татьяной, с другими мамами никаких конфликтов нет.

- Я не шлепала Максима, я просто его руку убрала из тарелки, потому что он ел руками, - говорит воспитательница. - У Максима есть задержки в развитии, и он требует к себе очень большого внимания. Я не могу с ним справиться, и обратилась к маме за советом: «Как вы справляетесь с ним дома? Он постоянно срывает занятия - бегает, дети реагируют и повторяют за ним». Она на это мне ответила: «В угол ставьте». А я не считаю, что это метод воспитания. Над Мариной же я просто тряслась, потому что у нее была тяжелая адаптация. И в итоге от ее мамы и получила такое. Понимаете, я взрослый человек, как я могу ударить ребенка, который ничего не может мне сделать? Я могу повысить голос, если ребенок меня не слышит. А вот стоять и орать на ребенка - такого нет.

- Служебная проверка будет идти до пятницы, - сказала нам директор Наталья Юрьевна. – По итогам я приму административное решение. Но хочу заметить, что большая часть группы защищает нашу воспитательницу.