Офтальмологи клиники «Три-З» первыми в России провели операцию по новейшей технологии пациенту с возрастной дальнозоркостью

Имплантация пресбиопической ФИОЛ - новый и перспективный способ коррекции зрения для людей с возрастной дальнозоркостью (пресбиопией). У всех без исключения людей она наступает после 40 - 45 лет, когда хрусталик постепенно теряет эластичность, из-за чего ухудшается зрение: утрачивается способность различать предметы на ближнем расстоянии. Чтобы рассмотреть мелкие детали или текст, человек вынужден отодвигать их на расстояние вытянутой руки, укрупнять шрифт на смартфоне или пользоваться очками для чтения. Людям с ранее диагностированными близорукостью или дальнозоркостью в такой ситуации приходится еще сложнее: им требуется или несколько пар очков, чтобы видеть на разных расстояниях, или дорогостоящие очки с прогрессивными линзами, стоимость которых может достигать 70 тысяч рублей.

Имплантация пресбиопической факичной ИОЛ - более комфортное решение проблемы возрастной дальнозоркости для тех, кто не хочет носить очки и менять привычные образ и ритм жизни. Факичная интраокулярная линза (ФИОЛ) EyePCL PRESBYOPIC изготавливается индивидуально и учитывает особенности строения глаза конкретного пациента. Операция занимает в среднем 15 минут и проводится в два этапа: сначала имплантируется линза на один глаз, на следующий день врач проверяет результат и затем устанавливают вторую линзу. Обезболивание происходит с помощью капель, линза имплантируется внутрь глаза через микропрокол в роговице и помещается за радужной оболочкой перед собственным хрусталиком.

Важное преимущество этой методики в том, что имплантация ФИОЛ не предполагает изменения анатомии глаза: не нужно удалять собственный хрусталик и заменять его искусственным.

Первую в России операцию по имплантации пресбиопической ФИОЛ провел в Краснодаре офтальмохирург «Три-З», кандидат медицинских наук Александр Бойко: 10 декабря был прооперирован первый глаз, 12 декабря - второй. До операции пациентка более 30 лет жила с высокой степенью близорукости, к которой в последние годы добавилась пресбиопия.

Хирург и пациентка максимально удовлетворены полученным результатом: у женщины восстановлено 100%-е зрение на всех трех фокусных расстояниях: ближнем, среднем и дальнем. В течение месяца ей необходимо использовать назначенные врачом глазные капли, в остальном она может вести привычный образ жизни.

«Имплантация факичных ИОЛ нового поколения появилась в практике офтальмохирургов «Три-З» сравнительно недавно и до настоящего времени использовалась только для коррекции высоких степеней близорукости. Уже по итогам 2017 года, по данным компании «Ком Спан», занимающейся поставками ФИОЛ в Россию, «Три-З» стала лидером по числу имплантаций. Убедившись в результатах и накопив достаточный опыт, мы с уверенностью предложили этот прогрессивный метод коррекции для лечения возрастной дальнозоркости. Полученный результат ставит российскую офтальмологию в один ряд с ведущими мировыми клиниками, которые уже практикуют данный способ коррекции», - прокомментировала медицинский директор группы компаний «Три-З» Инна Злотникова.

*По данным исследования ООО «РЕНОМЕ Онлайн», февраль 2018 г.

Группа компаний «Три-З»

Группа компаний «Три-З» занимает лидирующие позиции на российском рынке медицинских услуг. Бизнес «Три-З» представлен одной из крупнейших в России сетей современных офтальмологических учреждений и включает в себя 32 диагностических центра в семи регионах России: Краснодарском, Ставропольском, Пермском краях, республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания, а также четыре крупные хирургические клиники в Москве, Краснодаре, Ессентуках и Перми. «Три-З» уже 15 лет оказывает высококвалифицированную офтальмологическую помощь своим пациентам. За это время офтальмохирурги клиник провели порядка 192 тысяч операций, из них более 50 тысяч - по мировым передовым технологиям коррекции зрения.

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