Клиника «Мать и дитя Пермь» - для счастья семьи

Клиника «Мать и дитя Пермь» оказывает услуги в области акушерства, гинекологии, медицинской диагностики и преодоления бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Мы успешно помогаем женщинам любого возраста при планировании беременности, преодолении бесплодия, забота о будущей маме во время беременности и после родов - в нашей компетенции. Сохранение женского здоровья в «элегантном возрасте» - еще одно направление нашей работы. Помощь мужчинам, столкнувшимся с нарушением фертильности и бесплодием, также в наших силах.

С 2014 года клиника принимает участие в региональной программе ЭКО по ОМС. За это время проведено свыше 1000 циклов программ ЭКО по ОМС с высоким показателем результативности по наступлению беременности - более 40%.

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Профессионализм наших врачей и передовое оснащение центра позволяют предоставлять пациентам практически уникальные услуги. Консервативное и оперативное лечение гинекологических заболеваний с применением новейших хирургических методик, преодоление бесплодия в паре с помощью самых современных вспомогательных репродуктивных методик, ведение и сохранение беременности при патологии различных органов и систем, функциональные, лабораторные, генетические исследования, в том числе преимплантационная генетическая диагностика, - мы оказываем нашим пациентам медицинскую помощь экспертного класса. Каждая программа диагностики и лечения создается индивидуально при взаимодействии врачей различных специализаций, с учетом всех особенностей организма пациента и его личных предпочтений.

Клиника «Мать и дитя Пермь» с внимательным отношением и заботой к нашим клиентам успешно воплощает лучшие традиции группы компаний: сохранение здоровья нации и внедрение передовых достижений мировой медицинской науки в практику российского здравоохранения.

Для многих пар Пермского края светлое будущее их семьи родилось именно здесь! Клиника «Мать и дитя Пермь» по праву может считаться одной из лучших клиник Пермского края.

Г. Пермь, ул. Екатерининская, 64

8-800-700-700-1

https://perm.mamadeti.ru/

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.