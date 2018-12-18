«Для меня это не просто комедия». Пермский артист Антон Богданов рассказал о съемках фильма «Ёлки последние»

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов на своей странице в Instagram поделился своими впечатлениями о премьере фильма «Ёлки последние», в которой он сыграл одну из ролей. Он отметил, что для него это не просто новогодняя комедия.

- Эти 1,5 часа делаются целый год, - написал Антон Богданов. - Собираем цельную картину из 5-6 новелл, каждая из которых имеет право быть самостоятельной, и в тоже время не сможет существовать без остальных!

Антон Богданов выразил благодарность кастинг-директору кинокомпании «Базелевс» Ксении Маловой, которая в 2012 году пригласила его на съемки фильма «Джентльмены, удачи».

- Я снялся в 5 фильмах компании «Базелевс». За все эти «новогодние праздники» мне посчастливилось работать с большими актерами: Сергеем Безруковым, Юрием Кузнецовым, Валентином Гафтом. Отдельное спасибо Жоре (Крыжовникову), под его предводительством, я и мой товарищ написали свою первую сценарную работу, которая была экранизирована.

Премьера фильма «Ёлки последние» состоялась 17 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь».