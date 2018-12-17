2018-12-17T16:42:55+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«УРАЛХИМ» проиндексировал зарплаты сотрудников

Заработная плата работников во всех предприятиях холдинга выросла на 3 процента
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Совет директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» принял решение с 1 декабря 2018 года индексировать на 3 процента заработные платы на всех производственных предприятиях холдинга, в транспортно-логистическом и торговом подразделениях компании. Также точечно пересмотрены зарплаты сотрудников в размере 1 процента от фонда оплаты труда. В рамках реализации стратегии по вознаграждению компания ежегодно пересматривает заработные платы, учитывая динамику макроэкономических показателей и ситуацию на рынке труда в регионах присутствия.

- Как работодателю нам важно, чтобы сотрудники работали с максимальной вовлеченностью и отдачей, - рассказал и.о. директора по персоналу АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрей Киселев. - Инвестиции в людей - это долгосрочный вклад в будущее компании. Сильный бренд работодателя, ежегодные пересмотры заработных плат, социальные гарантии и льготы позволяют «УРАЛХИМу» сохранять высокий уровень конкурентоспособности на рынке труда и привлекать высококвалифицированных сотрудников, которые остаются в компании надолго.

Помимо пересмотра зарплат, в «УРАЛХИМе» действует расширенная система социальных льгот и гарантий. Так, около 300 сотрудников производственных предприятий участвуют в корпоративной программе поддержки молодых специалистов, в рамках которой компания компенсирует им затраты по уплате процентов по ипотеке. Всего в 2018 году расходы на социальные выплаты на 13,4 процента превысили аналогичные расходы 2017 года. Затраты на дополнительное медицинское страхование сотрудников и страхование от несчастного случая увеличились на 10,9 процента. В 2018 году значительно улучшилось качество предоставления медицинских услуг, запланированы мероприятия и на 2019 год.

«УРАЛХИМ» регулярно выплачивает премии по результатам операционной деятельности и достижению высоких результатов работы, дополнительно премирует сотрудников за сверхнормативную выработку. Выплаты по этому виду премирования в 2018 году выросли на 11,8 процента по сравнению с 2017 годом.

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