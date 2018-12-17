Как отмечают в «СИБУР-Химпроме», для предприятия каждый год - год охраны окружающей среды. 356 миллионов рублей вложено в различные экологические проекты предприятия в этом году. Одним из главных мероприятий стал пуск в ноябре комплекса биологической очистки сточных вод. В чем его уникальность? Наверное, в том, что проект стал самой масштабной реконструкцией очистных сооружений в Прикамье за последние 8 лет. Благодаря их запуску объем органики в сточных водах сократился в 12 раз!

- Основной целью для нас является обеспечение высокого качества очистки сточных вод. Годовой объем очистки вод соизмерим с объемом Юго-Камского пруда в Пермском крае, - пояснил генеральный директор «СИБУР-Химпрома» Константин Югов. - Биотехнологии мы осваивали в партнерстве с компанией «Новогор». Сейчас понимаем, что нам все удалось, во многом благодаря тому, что у СИБУРа есть сильная команда.

Безопасность в приоритете

Много на «СИБУР-Химпроме» делается для охраны труда и промышленной безопасности. Только в 2018 году на охрану труда было направлено более 30 миллионов рублей. И результат говорит сам за себя: ни одной травмы на предприятии в текущем году.

А некоторые инновации похожи на настоящее технологическое чудо. Константин Югов рассказал о так называемой системе предиктивного управления техногенными рисками. Это сложнейшая цифровая система позволяет на ранних стадиях выявлять нарушения в работе оборудования. Оборудование еще ни на йоту не дало сбой, а специалисты СИБУРа уже знают, что нужно отрегулировать и исправить в его работе. Цифровизация на производстве - в реальном действии.

Сберегаем для себя и для людей

Тема, о которой интересно говорить, это энергосбережение на предприятии. Достаточно сказать, что на сбереженной пермским предприятием СИБУРа теплоэнергии и электроэнергии можно год отапливать 90 и освещать 100 пятиэтажек. Таким образом сэкономлено более 114 миллионов рублей в 2017 и 110 миллионов рублей в 2018 году.

Безопасные обои и линолеум

В 2019 году в регионе ожидается важное событие – запуск производства пластификатора ДОТФ, как называют его на «СИБУР-Химпроме». Пластификатор – важнейший компонент для изготовления обоев и линолеума. С запуском нового производства эти привычные стройматериалы, в составе которых будет новый пластификатор, станут более экологичными и безопасными.

Социальная забота

Тема защиты окружающей среды - в приоритете не только ежедневной работы предприятия, но и корпоративной благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». В 2018 году было реализовано 9 региональных проектов, 6 межрегиональных проектов в рамках корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел». Традиционно значительная часть победителей конкурса социально-значимых проектов – это инициативы в области экологии.

Один из них - фестиваль «Экология пространства в долинах малых рек». Долины малых рек — уникальные природные территории Перми. Егошиха, Данилиха, Уинка и другие малые реки имеют неповторимую атмосферу со своей флорой и фауной. Проект был призван изменить отношение жителей Перми к этим природным территориям. В результате появились арт-объекты «Тенета» на «Крутой горке», «Легкие города» на «Красной горке», серия лэнд-арт проектов «Пикник на обочине» на «Андроновской горке», «Тропинка» на Уинке, «Калейдоскоп» на «Трамплине». Проект стал возможен благодаря гранту благотворительной программы «Формула хороших дел» Конкурс стал еще одним шагом в поддержку малых рек и городских активистов, которые занимаются этой темой.

Были яркие открытия и в области искусства. В ноябре состоялась премьера спектакля «Закрой мне глаза». Это совместный спецпроект фестиваля-школы «Территория» и компании СИБУР. Уникальность спектакля в том, что он представляет собой лабораторию актуального музыкального театра, сочетание пения и пластики, создающие новые формы и содержание.

2018 год - особенный

Этот период стал особенным для волонтерского движения, 2018-й был объявлен годом добровольца и волонтера в России. И реализованные проекты в текущем году говорят о том, что в «СИБУР-Химпроме» есть по-настоящему неравнодушные люди, которые показывают пример, как нужно вести себя в нашей современной жизни. Но самое главное, если есть правильные, здоровые инициативы, которые востребованы нуждающимися людьми. Проекты «Зеленая весна», «Добровольцы природы», «Экология пространства», - только часть инициатив, которая была претворена в жизнь в уходящем году.

- Наша задача – увидеть инициативы неравнодушных пермяков, поддержать их и помочь воплотить в жизнь, чтобы был виден результат. В нашей компании работают отзывчивые люди, есть волонтёрское движение, участники которого помогают нуждающимся. Все это они делают безвозмездно и по доброй воле, – отмечает Константин Югов.

Экология - для людей

Важным аспектом предприятие считает экологическое просвещение населения. Для этого проводятся различные уроки, акции, реализуются просветительские проекты в СМИ. Кроме того, в «СИБУР-Химпроме» проходят экскурсии для студентов и школьников, во время которых ребята могут задать все интересующие вопросы про предприятие и убедиться в экологичности производственных процессов.