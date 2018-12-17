Пермское предприятие СИБУРа подвело итоги работы за 2018 год в области устойчивого развития компании.

356 миллионов рублей было инвестировано в реализацию Целевой экологической программы предприятия в этом году. Одним из ключевых мероприятий программы стал пуск в ноябре комплекса биологической очистки сточных вод. Это самая масштабная реконструкция очистных сооружений в Пермском крае за последние 8 лет. Благодаря их запуску «СИБУР-Химпром» снизил объем органических веществ в сточных водах в 12 раз.

- При реализации проекта мы поставили цель обеспечить высокое качество очистки сточных вод в год объемом более 3 миллионов кубических метров, - пояснил генеральный директор «СИБУР-Химпрома» Константин Югов. - По уровню это выше требований федерального законодательства. Построить этот объект необходимо было всего за два года. Биотехнологии мы осваивали в партнерстве с компанией «Новогор». Сейчас понимаем, что нам все удалось, во многом благодаря тому, что у СИБУРа есть сильная команда.

На самом предприятии реализуется масштабная экологическая программа: обновляется оборудование, направленное на снижение воздействия на окружающую среду, совершенствуются технологии производства, проводятся мероприятия по формированию культуры бережного отношения к природе.

Особое внимание на «СИБУР-Химпроме» уделяется вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Более 30 млн рублей в 2018 году направлено на мероприятия по охране труда. В частности, создана система предиктивного управления техногенными рисками, которая помогает на ранних стадиях выявлять нарушения в работе оборудования и предотвращать нештатные ситуации. Данный проект реализуется СИБУРом в сотрудничестве с Ростехнадзором и уже дал свои положительные результаты.

Большая работа была проведена в отношении энергоэффективности на предприятии. Общая сумма экономического эффекта от энергосберегающих мероприятий за минувший год составила более 114 миллионов рублей. Еще 110 миллионов рублей - прогноз экономического эффекта в текущем году. За год благодаря улучшениям было сэкономлено более 45 тысяч Гкал теплоэнергии, которых хватит на отопление более 90 пятиэтажных домов в год и более 6 млн кВт/ч электроэнергии (объем освещения более 100 пятиэтажных домов в год).

Важным событием уходящего года стало завершение механико-монтажных работ на производстве экологичного пластификатора диоктилтерефталата (ДОТФ). Планируется, что запуск производства ДОТФ произойдет в первом полугодии 2019 года. Новое производство на пермском предприятии СИБУРа станет третьим по счету в Европе. При этом по объемам производства - 100 тысяч тонн в год - СИБУР уверенно займет лидирующие позиции.

Тема защиты окружающей среды - в приоритете не только ежедневной работы предприятия, но и корпоративной благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». В 2018 году было реализовано 9 региональных проектов, 6 межрегиональных проектов в рамках корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел». Традиционно значительная часть победителей конкурса социально-значимых проектов – это инициативы в области экологии. Был реализован целый ряд волонтерских проектов, в том числе «Зеленая весна», «Добровольцы природы», «Экология пространства».

29 ноября в рамках выставки промышленных предприятий Пермского края губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подписали «дорожную карту» по взаимодействию СИБУРа с промышленным комплексом Пермского края.