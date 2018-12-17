Семь советов о том, что надо сделать в новом году

Вот-вот он наступит - новый 2019 год. А, значит, у каждого из нас появится повод начать новую жизнь. Нет, не броситься очертя голову в неизвестность и кардинально поменять в своей жизни все - работу, жилье, мужа (или жену), город, страну - хотя, может быть, кому-то надо совершить именно такие безумные поступки. Но мы предлагаем взять 1 января 2019 года за точку отсчета, чтобы совершить то, о чем вы всегда мечтали.

1. Разберитесь со старой жизнью. Психологи говорят, что к новой жизни важно подготовиться, чтобы не брать в нее старые проблемы, которые могут тянуть вас в прошлое как тяжелые якоря. Составьте для себя список незаконченных дел и старайтесь завершить их до 31 декабря. Зачеркивайте каждый совершенный пункт, чтобы к новому году в списке не осталось ни одной не зачеркнутой строчки. Страшно? А как вы хотели. Зато завершив все старые дела, можете смело планировать новые.

2. Да-да, планировать. Мало загадать новогоднее желание: хочу выучить китайский язык. Надо еще поставить себе конкретные цели и задачи. Например, записаться в январе на курсы языка, а летом съездить в отпуск в Китай, чтобы проверить на практике, можете ли вы задать китайцам хоть один правильный вопрос и понять ответ. Причем, записываться на курсы лучше сразу на несколько месяцев, чтобы мысль о заплаченных деньгах мешала вам бросить занятия после первой же недели.

3. Не бойтесь начинать что-то новое и неизведанное. Если вы в детстве не учились в музыкальной школе, это вовсе не повод навсегда остаться лишь молчаливым зрителем. Вы с завистью вспоминаете соседа, который играл на гитаре? Запишитесь в музыкальную школу для взрослых. Научиться играть на музыкальном инструменте, или заняться вокалом можно в любом возрасте. Кстати, в Перми открылись «Виртуозы» представительство самой крупной сети частных музыкальных школ в стране. И там принимают людей в любом возрасте, даже не имеющих никакой музыкальной подготовки. Чем вам не повод для начала новой, творческой жизни? В «Виртуозах» можно научиться играть на фортепиано, акустической и электрогитаре, укулеле, губной гармошке, барабанной установке, саксофоне, медных духовых инструментах, скрипке, флейте. А также поставить себе голос и заняться академическим или эстрадным вокалом. Каждый месяц школа «Виртуозы» с большим успехом проводит отчетные концерты на разных городских площадках, и это прекрасная возможность научиться выходить на сцену и демонстрировать свои таланты публике. Начните с того, что запишитесь на пробное занятие, оно бесплатное!

4. Не пытайтесь изменить все и сразу. Не надо строить глобальных планов. Если вы решили в новом году похудеть, не планируйте скинуть сразу 25 килограммов. Поставьте реальную цель – к 1 февраля похудеть на 2 килограмма. И придумайте, чем поощрить себя, если эта цель будет достигнута, например, разрешите себе съесть кусочек чего-то «запретного», калорийного. Это поможет вам не отказываться от задуманного. Но только кусочек и только один раз, в виде награды. Если через месяц вы достигнете новой цели – еще 2-3 сброшенных килограмма, можете еще раз поощрить себя.

5. Начните изучать что-то новое. Например, займитесь танцами. Все более популярным у горожан становятся парные танцы: сальса, бачата и др. Их еще называют социальными, поскольку они позволяют практически каждому в относительно короткие сроки освоить навык, даже если никогда ранее подобного опыта не было. Чаще всего так и бывает: танцевать приходят «с нуля», парой или по одному, обычно это взрослые люди любого возраста, профессии, социального и семейного статуса. Танцы оказывают самое благоприятное эмоциональное, физиологическое и психическое воздействие. Проще говоря, душа отдыхает, а тело всегда в форме.

Благодаря танцам душа отдыхает, а тело всегда в форме.

Танцы - это отличный способ немного развеяться, снять зажимы, забыть о проблемах, а иной раз и кардинально поменять жизнь. Когда вы тренируете тело, тренируется и ум, появляются новые идеи, планы, и в целом вы ощущаете больше позитива.

В школе SalsActive уже 8 лет успешно обучают танцам. Первое занятие бесплатное, а дальнейший процесс обучения принесет много новых интересных ощущений, а главное, здесь вас действительно научат. Партнеры научатся вести, а партнерши следовать, вы сможете импровизировать, танцевать музыкально и в удовольствие.

А если впереди у вас ожидается важное событие, свадьба или юбилей, в «SalsActive» вам помогут и с постановочным танцем. Поверьте- танцевать это настоящее счастье!

6. Подумайте о своем здоровье. Пойти к врачу, когда ничего не болит, для многих – это непривычно. Но как раз этот стереотип стоит разрушить в новом году. Вы можете пройти в поликлинике бесплатную диспансеризацию или записаться на медосмотр в частную клинику. Но лучше все же определить, где в вашем организме «слабое звено», которое требует особого внимания. Если у вас проблемы с позвоночником или суставами, то, возможно, вам стоит обратиться в Центр доктора Бубновского. Доктор Бубновский разработал уникальную методику. Это кинезитерапия - комплекс авторских упражнений для активной проработки мышечного аппарата и позвоночника. В результате занятий происходит укрепление связочного аппарата, мышечных волокон и суставов; повышение эластичности мышц спины; нормализация подвижности суставов; воздействие на глубокие мышцы спины; уменьшение болевого синдрома. Кстати, этот метод подходит и для лечения женских заболеваний, подготовки к родам и создания оптимальных условий для развития будущего ребенка. (Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста).

В новом году стоит заняться собой

7. Поверьте в себя. Если вы решили что-то изменить в своей жизни, заставьте себя поверить, что у вас все получится. Именно боязнь изменений мешает сделать первый шаг и воплотить в жизнь задуманное. Напишите все новогодние планы на бумаге и действуйте по этому списку. И все у вас будет хорошо!