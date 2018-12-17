Тренеру утонувшей в «Олимпии» девочки грозит до трех лет

- Это самое страшное, что я видела в жизни: как пытаются спасти маленького ребенка, который уже не дышит, - вспоминает страшную трагедию, которая случилась этой весной в спортивном комплексе «Олимпия», одна из посетительниц бассейна.

«Похлопала по плечу, а она не реагирует»

ЧП, напомним, случилось 2 апреля. В «Олимпии» на одной из дорожек большого 50-метрового бассейна занималась группа юных пловцов - всего 19 человек. По заданию тренера дети 10 - 11 лет отрабатывали дыхательные упражнения - нужно было нырнуть под воду, задержав дыхание.

Выполнив упражнение, школьники один за другим подплывали к бортику. По соседней дорожке плавала женщина, она и увидела на дне бассейна ребенка. Глубина в этом месте - 2 метра и 10 сантиметров.

- Дети занимались на третьей дорожке, я плавала на четвертой, а эта девочка находилась под разделительной гирляндой между четвертой и пятой дорожками, - рассказывает женщина. - Она стояла в ластах на самом дне, лицом к окнам. Я сначала на нее просто взглянула и поняла, что это тоже спортсменка - делает дыхательное упражнение. Только подумала: как странно, почему она отплыла от своей группы на другую дорожку? Дальше мне показалось слишком подозрительным, что она так долго находится под водой.

Женщина подплыла, нырнула и три раза похлопала ребенка по плечу: мол, хватит, всплывай уже. Но та не отреагировала.

- Я увидела, что из ее рта идут мелкие пузырьки, и поняла, что случилось что-то ужасное, - продолжается пермячка. - Схватила ее за лямку купальника, подняла над водой и крикнула тренера.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Фото: сайт бассейна

К женщине кинулись два спасателя, вытащили девочку из бассейна и стали оказывать первую медицинскую помощь.

«Соня, дыши!»

- К ребенку подбежала ее тренер, стала тормошить: «Соня, дыши!» - вспоминают очевидцы. - Мы кричали: «Звоните в «скорую»!» Пока ехали медики, спасатели пытались делать ей непрямой массаж сердца, потом из воды вылез какой-то мужчина, посетитель. Вероятно, он оказался врачом и тоже пытался помочь девочке.

- В бассейне есть часы, и я точно отметила время, - рассказывает посетительница, которая достала Соню из воды. - Когда я увидела девочку, было 16.37, а в 16.40 спасатели начали звонить в «скорую». Ребенка откачали, она начала дышать, но в сознание так и не пришла.

Юную спортсменку доставили в Пермскую клиническую детскую больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спасти Соню не удалось, через полтора месяца комы школьница скончалась.

Никаких заболеваний не выявлено

Камеры, установленные в «Олимпии», зафиксировали, что девочка находилась под водой больше четырех минут.

- Все это время кислород в мозг не поступал, возникла гипоксия, - объясняют медики. - Прогнозы на жизнь в такой ситуации неблагоприятные.

Рассматривалось несколько версий произошедшего.

- В момент тренировки юная спортсменка переусердствовала и потеряла в воде сознание.

- Ситуацию могло спровоцировать ранее не выявленное заболевание.

- Возможно, имела место детская шалость.

- В любом случае это мое упущение, - сказала на допросе в Следственном комитете тренер Сони Наталья А., она работает с детьми более 16 лет. - В момент тренировки я находилась у бортика бассейна, но недоглядела за ребенком.

До этого у тренера не было никаких ЧП, только успехи и медали воспитанников.

Соня занималась плаванием около пяти лет, хорошо выступала на соревнованиях. Проблем со здоровьем у ребенка не было, и за несколько месяцев до трагедии она прошла отбор в группу спортивного плавания - здесь более интенсивные тренировки.

Более полугода следователи ждали результатов комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна была установить точную причину смерти ребенка. Как стало известно «КП», ее результаты готовы. Эксперты не нашли у погибшей девочки никаких заболеваний, которые могли бы стать причиной ее гибели. Судя по всему, произошел несчастный случай, во время тренировки спортсменка захлебнулась водой, причина смерти - асфиксия.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование закончено, скоро материалы дела будут переданы в суд. Если вина наставницы погибшей девочки будет установлена, ей грозит до трех лет лишения свободы.

До приговора женщина находится под подпиской о невыезде.