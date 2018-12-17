Современная библиотека: классика - на полке, новинки - в интернете

- Помните любимую игру, в которую играли все советские дети: переписывали авторов из домашней библиотеки и заполняли формуляры для своих пап и мам, выдавая книги, которые им хочется почитать, - говорит заместитель директора по персоналу ГП "ПЦБК" Ольга Хлебникова. - И я очень рада, что отношу себя к поколению людей, для которых книги были, есть и будут лекарством от всех болезней.

Заместитель директора по персоналу ГП "ПЦБК" Ольга Хлебникова

Одинаково прекрасно взять в руки зачитанный томик Цветаевой или открыть новый роман любимого всеми пермяками Алексея Иванова. Запах книг - он особенный, его не заменят никакие гаджеты, какими бы ультрамодными они ни были. Люди, которые читают книги, всегда будут на ступеньку выше и образованнее, тех, кто предпочитает чтению телевизор.

Но мир меняется, и современные библиотеки - это уже не только царство прекрасных и добрых книг. Это информационные центры, посетители которых имеют возможность пользоваться всевозможными цифровыми ресурсами.

Один из таких центров - библиотека № 16 в микрорайоне Голованово (это Орджоникидзевский район Перми) - отметил на днях свой 65-летний юбилей.

Как все начиналось

История библиотеки началась еще в далеком 1952 году, когда вышел приказ министра бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР №132 «О строительстве Левшинскогодревесномассового завода».

"Осуществить в 1952 году строительство двух одноэтажных временных общежитий жилой площадью 320 кв. м. для рабочих, трех типовых двухэтажных брусчатых восьмиквартирных домов и одного двухэтажного общежития и развернуть строительство трехвосьмиквартирных двухэтажных брусчатых домов этого же типа", - гласил пункт 1А этого приказа.

Первые дома были построены на территории древесно-массового завода, в одном из них в декабре 1953 года открылась библиотека.

Новый тогда микрорайон Голованово развивался стремительно, строились почта, поликлиника, магазины, школа, музыкальная школа, дом культуры. Со временем библиотека переехала из барака в 3-х этажное здание по улице Бумажников - первой улице нового микрорайона ДМЗ (древесномассовый завод). В это же время руководство комбината заказывает проект библиотеки в доме по улице Сестрорецкой, 24, и в 1967 году библиотека переезжает в новое здание.

Культурно-информационный центр

Первой заведующей библиотеки стала Валентина Михайловна Корнева, которая возглавляла ее вплоть до 1976 года.

- В те годы особенно популярна была такая форма работы, как «Устный журнал», - вспоминают старожилы. - После Валентины Михайловны место заведующей заняла Валентина Ивановна Ознобишина - опытный библиотекарь и высококлассный профессионал. Под ее руководством библиотека осваивала новые методы работы и притягивала к себе людей молодых и одаренных.

В 1981 году коллектив библиотеки возглавила молодой специалист – Людмила Михайловна Рычкова, а в 1986 году к руководству библиотекой приступила Светлана Владимировна Петрова. Она руководила библиотекой в трудные девяностые годы. При ней возникла идея – работать с именем писателя Льва Ивановича Кузьмина, который длительное время жил в Голованово.

Так библиотека стала культурно-информационным центром, и с 2017 года библиотекой руководит Наталья Юрьевна Ощепкова:

- Сейчас многие удивляются: неужели библиотеки еще существуют, да еще и такие хорошие, - говорит Наталья Юрьевна. - Сегодня это не только культурный центр Голованово, где можно найти себе друга по интересам. Это крупный деловой центр, где доступна самая разнообразная информация. Наши читатели бесплатно пользуются такими ресурсами, как "Консультант плюс", "Литрес". Мы постоянно общаемся с нашими читателями, рассказываем о своей работе в школах, на крупных мероприятиях в ДК. У нас есть свой сайт, есть соцсети, о нас знают и к нам приходят.

Серебряный меридиан

Одно из направлений работы библиотеки - краеведение, и уже год учреждение развивает экологическое краеведение.

- Мы создали экотропу «Серебряный меридиан», по которой с удовольствием гуляют и слушают экскурсии и взрослые, и дети, - говорят библиотекари.

С этого года тропа занесена на карту городскихэкотроп. Кроме этого, в ближайшие годы появится сквер «Страна нашего детства», посвященный памяти писателя Льва Кузьмина. Эту идею библиотеки поддержали жители Голованово.

- Концепция сквера связана с повестью автора «Капитан Коко и зеленое стеклышко», - рассказывают в библиотеке. - К примеру, входную группу предполагается построить в виде серебряного меридиана, по которому в сундуке путешествовали герои повести. В сквере будет предусмотрено несколько площадок, посвященных произведениям Кузьмина с различными арт-объектами, будет сцена, асфальтированные дорожки, детская площадка. Есть идея запроектировать «цветочное море» из васильков и ромашек по мотивам произведения «Четверо в тельняшках».

Директор Объединения муниципальных библиотек города Перми Светлана Хаерзаманова поздравляет с праздником завдующую Наталью Ощепкову

Центр добра, света и мудрости

- Хочу выразить огромные слова благодарности всему коллективу библиотеки № 16, - говорит Ольга Хлебникова. - Современная библиотека - это сосредоточие всего самого доброго, светлого и мудрого. То, что было и остается ценным. Желаю всему коллективу процветания, фантазии и новых высот.

21 век - век новых технологий. Библиотекари осваивают новые формы работы. В библиотеке № 16 уже создана электронная база читателей, в ближайших планах - полный переход на цифровизацию, в том числе - электронная запись книг.

- Уважаемые коллеги, поздравляю вас с 65-летним юбилеем, - говорит директор Объединения муниципальных библиотек города Перми Светлана Хаерзаманова. - Мы,библиотекари, живем одной большой дружной семьей. В наше объединение входит 37 библиотек, расположенных в разных районах города. Мы стремимся быть современными и интересными для наших читателей. Чтобы каждый посетитель чувствовал себя комфортно и уютно, мог получить любую информационную помощь. Хочу сказать, что библиотека № 16 в этом плане может дать фору каждому из нас, поскольку за годы работы здесь сложился коллектив неравнодушных людей - с беспокойной душой и желанием быть лучшими.

Свой 65-летний юбилей библиотека встречает в обновленном виде. К празднику "Пермский целлюлозно-бумажный комбинат" сделал для горожан важный подарок - красивую и современную мебель для детского читального зала.

Юбилей библиотеки стал праздником для всего района

- Мы переехали в Голованово десять лет назад, - говорит учительница английского языка Лидия Николаевна Камаева. - И во многом благодаря коллективу библиотеки наша семья вписалась в жизнь микрорайона Голованово, нашла здесь много новых друзей. Работники библиотеки сумели создать в своих стенах удивительную атмосферу доброты и взаимопонимания. Здесь проводится очень много интересных мероприятий, творческих встреч с поэтами, писателями. Я и сама начала писать стихи, песни, участвовать в различных конкурсах. Наша библиотека - это необыкновенное место для вдохновения и душевного общения.