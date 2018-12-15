Как мы уже сообщали завершено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Кунгура, который обвиняется в убийстве и изнасиловании студентки. Полиция выяснила, что мужчина познакомился с девушкой в социальных сетях в январе этого года. Он пригласил девушку на свидание. Обманом завлек в коллективный сад.

- В дачном домике в ночь на 20 января мужчина изнасиловал девушку, забрал золотые украшения и мобильный телефон, - сообщили в следственном комитете. - Опасаясь, что девушка обратится в полицию, он задушил студентку, забрал ее паспорт и скрылся. Но 24 января был задержан кунгурскими оперативниками.

18-летнюю студентку Кунгурского многопрофильного техникума, искали пять дней. Ее родители приехали из родной деревни, которая расположена в 50 километрах от Кунгура, чтобы навестить дочь. Но дозвониться до нее не смогли.

– Телефон у дочери не отвечал, – рассказывает мама девушки Елена. – Тогда мы стали ее искать. Сперва поехали в колледж, где она учится, но в этот день ее там не было. Потом мы отправились в квартиру, но хозяйка сказала нам, что не видела Люду с пятницы и решила, что она уехала домой.

Мама девушки обзвонила все больницы, но ее нигде не оказалось. Тогда женщина обратилась в полицию. Следователи проверили переписку Людмилы в соцсетях и обнаружили, что она познакомилась в популярном мобильном приложении «Друг вокруг» с неким мужчиной. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установили. Им оказался кунгуряк, который в декабре 2015 года вышел на свободу после 6 лет пребывания в колонии за изнасилование.

Первое свидание стало последним. Грузчик задушил девушку и спрятал ее тело в дачном домике одной из деревень Кунгурского района. После задержания он признался в убийстве и показал место, где скрывал тело убитой.

В ходе следствия выяснилось, что кунгуряк причастен еще к одному преступлению. Ночью 20 ноября 2017 года он привел девушку в дачный домик. Угрожая убийством, он изнасиловал ее и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, сообщили в следственном комитете Пермского края.

В ближайшие дни житель Кунгура предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании, убийстве, грабеже и похищении паспорта.

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