Отключение воды в Перми 16 декабря

В центре Перми в воскресенье, 16 декабря, отключат холодную воду. Из планово-ремонтных работ на сетях по ул. Крисанова, 68 с 9 до 20 часов воды не будет в домах по адресам:

- ул. Борчанинова, 65б;

- ул. Крисанова, 59;

- ул. Крылова, 1, 4, 18, 24;

- ул. Подгорная, 38, 52, 67;

- ул. Пушкина, 108, 108а, 110, 112, 114, 116а, 116б, 116в, 129а, 135.

ООО «НОВОГОР-Прикамье» просит жителей заранее запастись водой.

Ранее мы писали о том, как будут работать ЗАГСы в новогодние праздники в Перми. Последним рабочим днем в нынешнем году станет суббота, 29 декабря. В этот день будут работать все отделения с 9 до 17 часов. В воскресенье, 30 декабря, ЗАГС работать не будут. В понедельник, 31 декабря, на «дежурство» выйдут Дзержинский и Кировский отделы, они будут работать с 10 до 15 часов.После Нового года рабочими днями станут 3 и 6 января.