2018-12-15T12:52:01+03:00
Звезды

Пермячка Зоя Бербер вошла в число самых сексуальных женщин страны

В рейтинге Maxim она заняла 20-е место
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Редакция мужского журнала Maxim опубликовала итоговый топ-100 самых сексуальных женщин России. 14 декабря вышел январский номер журнала, в котором были подведены итоги главного конкурса года. В список 100 красавиц страны вошли три пермячки. Выше всех оказалась звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер, которая обосновалась на 20-й строчке рейтинга. Зоя Бербер попала в рейтинг в шестой раз.

- В этом году Зоя Бербер наконец снялась в полнометражном фильме «Счастья! Здоровья!». Также появилась на нашей обложке. А, нет, показалось! Опять, - написали составители рейтинга.

Отметим, что по версии читателей Зоя Бербер заняла 14-е место, но члены жюри присудили ей 20 место.

Другие пермячки оказались внизу списка. Катерина Шпица заняла 76-е место (70-е место в читательском рейтинге), а Наташа Поли - 97 (79).

Самой сексуальной женщиной 2019 года названа модель Ирина Шейх. Она опередила двух певиц - Веру Брежневу и Ольгу Серябкину.

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