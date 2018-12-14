2018-12-14T14:31:24+03:00
Здоровье

«Третий день мучаемся»: в поликлиниках Пермского края отказала электронная система, содержащая данные пациентов

Люди сидят в очередях, а врачи выполняют двойную работу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Люди ждут в очередях по нескольку часов.Люди ждут в очередях по нескольку часов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Обращаюсь к вам от имени всех врачей Пермского края, - звучал в телефонной трубке взволнованный голос. - Мы уже неделю не можем нормально работать. Электронная система не действует во всем крае. У нас пациенты сидят с 8 утра - полный коридор. А мы не можем нормально начать работу.

Мы уже писали о том, что 12 декабря во всех лечебных учреждениях Пермского края перестала работать электронная система, содержащая данные пациентов.

- Меня записали на прием к терапевту в поликлинике на Малой Ямской, - рассказал «Комсомолке» житель Перми. - Прихожу туда, а мне говорят: «Вас нет в базе». Хорошо, что у меня на руках бумажное направление было из кабинета доврачебного приема. Так что меня врач все-таки приняла.

В министерстве здравоохранения Пермского края нам объяснили, что произошел сбой в базе данных на серверном оборудовании

- На данный момент работоспособность системы восстановлена, данные не потеряны, - сообщили в четверг в минздраве. - Проводятся системные доработки для предотвращения таких ситуаций в будущем.

Но в пятницу вновь произошел системный сбой.

В поликлинике Пермской краевой клинической больницы, куда мы приехали проверить, что же происходит с электронной системой на самом деле, пациенты ожидали приема с самого утра.

- Я приехала в полдесятого, сижу в очереди уже больше часа, а передо мной еще три человека, - рассказала одна из пациенток, приехавшая в Пермь на консультацию. – Идет задержка очереди, и всем объясняют, что висит компьютерная система.

В поликлинику краевой больницы приезжают пациенты со всего Прикамья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поликлинику краевой больницы приезжают пациенты со всего Прикамья.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Да, электронная система у нас третий день не работает, - объясняет Татьяна Шагова, заместитель главного врача краевой больницы по поликлинической работе. - Мы обращались в службу поддержки. Но пока систему исправить не смогли. И в других поликлиниках то же самое. Мы с коллегами созваниваемся - проблема общая. Раз происходит сбой, пациентов из территорий края к нам на прием записать не могут. В нашу поликлинику люди приезжают издалека, со всех районов края, кому-то нужно лечение, кому-то диагноз уточнить. Для этого территории должны оформить направление. А мы должны вести электронную карту больного. Выходим из положения, конечно, но нам приходится двойную работу выполнять, чтобы их потом записать. Третий день мы так мучаемся.

За ответом, когда проблема будет решена, в министерстве здравоохранения Пермского края нам порекомендовали обратиться в министерство информационного развития. Мы направили туда запрос. После получения ответа мы расскажем, чем разрешится эта ситуация.

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