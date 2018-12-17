Погода в Перми в декабре 2018: в Прикамье в выходные придут тридцатиградусные морозы

В самые ближайшие дни сравнительно теплая погода в Перми может смениться настоящими уральскими морозцами.

- К нам идут холода с европейской части России, а в выходные к ним прибавится и вторжение морозного воздуха с Арктики, - предупреждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - В воскресенье в Перми даже днем температура воздуха может охладиться до -25 градусов. А в ночь на понедельник, вполне возможно, - опустится и до минус тридцати.

Период комфортной теплой погоды в Прикамье, похоже, закончился. Хотя - смотря что подразумевать под комфортом.

- С каждым днем у нас будет все больше прояснений на небе, и воскресенье обещает быть морозным и солнечным, - говорит Павел Смирнов.

Но если поэт считал мороз и солнце чудесной погодой для зимы, то пермские дачники гадают: как их перенесут саженцы в садах и огородах?

- Осень и начало зимы в этом году были благоприятны для зимовки растений, снег лег вовремя, а когда его еще не было, температура воздуха не опускалась ниже -15 градусов, да и то - кратковременные похолодания быстро сменялись оттепелями, - говорит доцент Пермского государственного аграрно-технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Но если сейчас ударят тридцатиградусные морозы - у теплолюбивых сортов растений могут возникнуть некоторые проблемы: снега все-таки выпало пока маловато. Так что если есть возможность, лучше дополнительно укрыть посадки клубники и молодые саженцы, пригребая снег на грядки и к приствольным кругам деревьев и кустов.

- Снега пока, действительно, меньше нормы, - отмечает Павел Смирнов. - В районе Перми толщина снежного покрова сейчас где-то около 20 сантиметров при «нормативных» 30-35 сантиметрах. На этой неделе существенных осадков не прогнозируется, разве что в субботу возможен небольшой снег.

По прогнозам метеорологов, морозная погода сохранится и на следующей неделе. И надежды, что декабрь может стать аномально теплым в этом году, тают с каждым днем.

Во вторник днем в Перми будет от -10 до -13 градусов, с прояснениями.

В среду немного похолодает – до -14 градусов. Со второй половины дня установится солнечная погода.

В четверг днем будет ясно и холодно: воздух остынет до -19 градусов.

В пятницу столбик термометра днем может опуститься до – 20 градусов.

В субботу синоптики вновь прогнозируют двадцатиградусный мороз, а также - снегопад.

В воскресенье в Перми дневная температура воздуха может понизиться до – 25 градусов. А по северо-восточным районам Прикамья – и до -30 градусов.