«У всех заболели глаза и горло». В школе Прикамья пятиклассник распылил перцовый баллончик

В субботу, 15 декабря, в одной из школы Лысьвы произошло ЧП: пятиклассник распылил перцовый баллончик на этаже.

В социальных сетях школьники пишут, что после этого у многих детей заболели животы, глаза и горло.

- Увозили на «скорой», приезжала полиция, - пишут учащиеся. - Отпустили и 1 и 2 смену.

- А у меня голова сильно очень болела, надышалась сильно, наверно, - пишет еще одна школьница.

Мы позвонили в школу и поговорили с заместителем директора по воспитательной работе, которая сообщила, что мальчик, который распылил баллончик, учится в классе ОВЗ (ограниченные возможности здоровья).

- Сегодня в три часа мы встретимся и поговорим со школьником и его родителями, - сказала педагог. - Отмечу, что на «скорой» никого не увозили. Конечно, газ едкий, но все обошлось. Детей мы сразу эвакуировали, школу все выходные проветривали.

Комментарий от пресс-службы полиции будет получен позже.