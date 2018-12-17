2018-12-17T12:33:12+03:00
Происшествия

«У всех заболели глаза и горло». В школе Прикамья пятиклассник распылил перцовый баллончик

Детей эвакуировали
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В субботу, 15 декабря, в одной из школы Лысьвы произошло ЧП: пятиклассник распылил перцовый баллончик на этаже.

В социальных сетях школьники пишут, что после этого у многих детей заболели животы, глаза и горло.

- Увозили на «скорой», приезжала полиция, - пишут учащиеся. - Отпустили и 1 и 2 смену.

- А у меня голова сильно очень болела, надышалась сильно, наверно, - пишет еще одна школьница.

Мы позвонили в школу и поговорили с заместителем директора по воспитательной работе, которая сообщила, что мальчик, который распылил баллончик, учится в классе ОВЗ (ограниченные возможности здоровья).

- Сегодня в три часа мы встретимся и поговорим со школьником и его родителями, - сказала педагог. - Отмечу, что на «скорой» никого не увозили. Конечно, газ едкий, но все обошлось. Детей мы сразу эвакуировали, школу все выходные проветривали.

В пресс-службе краевой полиции сообщили, что по факту ЧП проводится проверка. В ведомстве подтвердили, что никого из учеников не увозили в больницу.

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