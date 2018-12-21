2018-12-21T09:59:18+03:00
Общество

Погода на декабрь в Перми: в ночь на воскресенье станет самой холодной за месяц

23 декабря днем на севере края ожидается мороз до -25 градусов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вчерашний день, 20 декабря, стал в Пермском крае самым холодным с начала месяца., Температура к вечеру понизилась до -19….-24°, а среднесуточная оказалась ниже нормы на 4-6°. 21 декабря стало теплее. В Перми вероятен снег. Если вчера холоднее было по югу края, то сегодня температура будет ниже на севере. Днем она составит от -12° по югу до -19° по северу, в Перми -13…-15°.

В субботу ожидается переменная облачность, при безветренной погоде температура будет постепенно понижаться: по северу к утру до -21…-24°, по югу до -16…-18°. В Перми ночная и дневная температура будет на одном уровне -16…-19°.

Ночь на 23 декабря окажется самой холодной за декабрь. Минимальная температура составит по северу и востоку края -24…-27°, на остальной территории -20…-24°.

В Перми также похолодает до -24°. Днем в южных районах края увеличится облачность, температура начнет расти. На севере сохранится малооблачная погода и мороз до -25°. В Перми максимальная температура ожидается в пределах -17…-19°.

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